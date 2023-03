BePositive Awards : les lauréats de l'édition 2023

Le 22 mars 2023, les BePositive Awards ont récompensé les meilleures innovations des filières énergie et bâtiment exposées sur le salon BePositive, et lancées sur le marché depuis moins de 2 ans.

Les membres des quatre jurys, composés de représentants de fédérations, de professionnels en activité et de journalistes de la presse spécialisée, se sont réunis pour désigner les lauréats parmi les 57 solutions présentées.

Neuf innovations récompensées

Dans la catégorie Nouveaux Systèmes Energétiques, Mecosun a remporté le prix pour son produit « Mecopark », une ombrière photovoltaïque sans fondations. Cette solution permet notamment d'équiper une majorité de parkings sans travaux de fondations, avec une rapidité de pose et un impact sur l'activité du parking très modéré.

« On était venus en simples visiteurs lors de la précédente édition. Cette année, c'est la première fois que l'on participe en tant qu'exposant et notre produit est déjà récompensé ! C'est toujours une fierté d'avoir la reconnaissance de ses pairs. C'est la reconnaissance d'un travail de plus de 10 ans, d'un travail collaboratif avec nos partenaires pour mettre au point Mecopark », s’est réjouit Laurent Ruel, commercial chez Mecosun.

Les deux coups de cœur du jury dans cette catégorie sont Solaredge, avec son optimiseur de puissance S1200 avec technologie « Solaredge Sense Connect », et Mylight Systems pour sa solution d'autoconsommation optimisée en bâtiment d'entreprise.

Pour la deuxième catégorie, Bois énergie - Flam'Expo, le lauréat est MCZ avec « CORE », une technologie innovante de combustion du pellet basée sur les principes de la gazéification. Elle produit une flamme semblable à celle des produits à bois, tout en réduisant les niveaux de particules fines de 40 % par rapport aux seuils les plus stricts au niveau européen.

Pour Roberto Guatti, directeur commercial de MCZ, cette récompense représente « une vraie satisfaction pour toute notre équipe car il est l’aboutissement du travail réalisé depuis de nombreuses années pour mettre au point cette technologie Core. Cela a d’autant plus de valeur qu’elle s’inscrit vraiment dans la transition énergétique ».

Le coup de cœur du jury est allé à Jolly-Mec Caminetti SPA pour son nouveau poêle à granulé « Matisse ».

Dans la catégorie Énergie dans le bâtiment, le lauréat est Ubbink et « Rolux Multiflex », système qui permet de raccorder à chaque appareil à condensation un conduit individuel de fumée en D60 introduit dans le conduit existant. « C'est une grande satisfaction pour tout le travail qui a été fait », a indiqué Xavier Mathelin, directeur général de Ubbink France, « ce prix a du sens dans le contre-sens que nous connaissons où, avec la transition énergétique, il y a de moins en moins de chaudières. Pour autant, c'est une réalité : tout le marché du logement individuel en France est équipé en chaudière gaz et il va bien falloir le rénover ».

Le coup de cœur du jury dans cette catégorie est Nibe Pompe à Chaleur avec sa pompe à chaleur Air-Eau F1255.

Et enfin, dans la cagétorie Solutions Constructives, le prix a été décerné à CCB Greentech pour son produit Béton de bois « TimberRoc ». Ce matériau de construction biosourcé a été développé pour des applications dans des principes constructifs brevetés de plancher et murs, porteurs ou non porteurs.

« Vraiment ravie pour toute l’équipe de CCB Greentech, notamment les fondateurs qui ont créé la société en 2006, qui ont fait plus d’une dizaine d’années de recherche et développement pour aboutir aujourd’hui à la phase de commercialisation de notre solution TimberRoc », a déclaré Caroline Gérard, directrice marketing et communication de CCB Greentech.

Le jury a également eu un coup de cœur pour Ultraçade Industries et son produit « Ultraçade Power », une façade génératrice d'énergie conçue et fabriquée selon un standard industriel.

Marie Gérald

Photo de une : © AdobeStock