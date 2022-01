Bostik étoffe sa gamme One Flooring Range

Dans l’idée de développer sa gamme One Flooring Range, lancée en avril, Bostik, fabricant de solutions adhésives pour les sols et murs, annonce l’arrivée de deux nouvelles innovations : MSP 108 Renofix et SL C740 Fiber Maxi, respectivement mastic de fixation et enduit de ragréage, cherchent à répondre à de nombreux enjeux, tels que la réduction de l'empreinte carbone, l'optimisation du temps de travail, ou encore le renforcement de la marque à l’échelle nationale.

En mai dernier, Bostik partait à la rencontre des professionnels lors d'un roadshow. L’occasion pour le fabricant des solutions de collage destinées aux marchés de l’industrie et de la construction, de présenter sa gamme One Flooring Range. Celle dernière, lancée en avril dernier afin de simplifier et harmoniser l’offre de la marque, comporte déjà la colle Stix A600 Evolution.

Bostik la présente comme sa formule miracle, car elle est multi-usages (sols et murs), multi-revêtements (PVC, linoleums, textile, caoutchoucs), multi-supports (bétons, chapes ciment et anhydrite, anciens carrelages ou parquets, panneaux bois, sols chauffants…). De plus, la colle Stix A600 Evolution couvre 30 % de surfaces supplémentaires par rapport à la même quantité de colle standard, grâce à sa formule à verre creuses microscopiques.

Mais surtout, la colle acrylique, composée à 35 % de matières biosourcées, tend vers une meilleure empreinte environnementale.

« Nous n’avons pas de données sur l’empreinte carbone par produit, mais pour réduire l’empreinte carbone de son activité, Bostik, à travers le groupe Arkema, améliore en continu et innove sur les procédés de production, mène une politique déterminée d’optimisation de l’efficacité énergétique, notamment à travers son programme Arkenergy, et poursuit ses efforts entrepris en matière d’achats d’énergie provenant de sources de plus en plus bas carbone », précise Edouard Perona, Marketing & Business Development Manager de la marque.



Deux nouvelles solutions rejoignent la gamme



Bostik continue de miser sur la polyvalence à travers deux nouvelles solutions de collage, arrivées dans sa gamme One Flooring Range.

D’abord le mastic de fixation MSP 108 Renofix, décrit comme un « indispensable de la rénovation » par son fabricant. Résistant aux intempéries et aux UV, le nouveau produit présente une forte adhérence, même sur les supports humides. Le tack qu’il offre à la verticale est puissant, permettant une bonne tenue immédiate, sans étayage.

Compatible avec la brique, le béton, le fer, l’acier, l’aluminium, le zinc, les matières synthétiques, le bois, l’aggloméré, le liège, la céramique et le PVC, MSP 108 Renofix s’adapte à toute application de collage en rénovation, comme en travaux d’agencement et de décoration. De plus, sans solvant, ni isocyanate, le produit bénéficie d'une empreinte carbone réduite, lui valant une certification A+.

Le SL C740 Fiber Maxi est aussi classé A+ en matière d’émissions en polluants volatils. Il ambitionne également de réduire le temps de ponçage lors de la pose. Constitué densément de fibres synthétiques spécifiques, l’enduit de ragréage autolissant propose une finition sans remontées de fibres. Il peut par ailleurs s’appliquer manuellement ou à la pompe, sur tout type de plancher chauffant, que ce soit réversible ou plancher rayonnant électrique (PRE). « Il est également applicable en extérieur si celui-ci est recouvert de carrelage », ajoute Bostik.

Et chez Bostik, la R&D déployée autour de ces innovations va de pair avec l’avis de ses utilisateurs professionnels - que la marque accompagne via l'application Smart ClubPro. Edouard Perona développe : « Lors de chaque projet de développement, avant la commercialisation, nous passons par une phase de chantiers-tests avec des entreprises partenaires pour valider l’application du produit directement sur chantier. C’est une étape importante qui nous permet de valider les tests internes et avoir le ressenti des poseurs en situation réelle. Nous pouvons ainsi être amenés à adapter ou faire évoluer nos produits avec le retour des professionnels du BTP ».

Tous deux produits en France pour réduire leurs émissions de carbone, le MSP 108 Renofix et le SL C740 Fiber Maxi ont l’ambition d’affirmer le rayonnement international de Bostik. Bien qu’elle emploie déjà 5000 personnes dans le monde, dans 50 pays sur 5 continents, la marque entend toujours « renforcer sa présence géographique en réalisant régulièrement des acquisitions de petite à moyenne taille, comme récemment LIP au Danemark, ou XL Brands aux Etats-Unis », développe son Marketing & Business Development Manager.



Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Bostik