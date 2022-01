Bosch dévoile ses nouvelles perceuses-visseuses et leur système de détection d’angle

Qui dit nouvelle année, dit innovations du BTP pour Bosch. La marque annonçait mardi 4 janvier l’arrivée de deux nouvelles perceuses-visseuses dans sa gamme Biturbo : la GSR 18V-150 C Professional, et la GSB 18V-150 C Professional sans-fil. Équipées d’un système EAD, les solutions tendent à faciliter le travail de couvreurs et menuisiers, souvent amenés à exercer sur des surfaces inclinées.

Mardi 4 janvier, Bosch annonçait mettre sur le marché deux nouvelles perceuses-visseuses dans sa gamme Biturbo : la GSR 18V-150 C Professional, et la GSB 18V-150 C Professional sans-fil. Leurs qualités ? D’abord leur rendement élevé, possible grâce à leur moteur haute performance sans charbon, combiné à la batterie ProCORE18V (5,5 Ah, 8,0 Ah et 12,0 Ah),

Dotés de puissance de 2 200 tours par minute et de couple de 150Nm maximum, les outils permettent une optimisation du temps de travail. Et ce sur différents matériaux, dont le bois, le métal et la maçonnerie.

Deux nouvelles perceuses-visseuses Bosch de sa gamme Biturbo : la GSR 18V-150 C Professional et la GSB 18V-150 C Professional sans-fil

De quoi séduire les menuisiers, mais aussi les couvreurs, « par exemple pour le vissage de tirefonds dans la charpente et le passage de grosses gaines électriques en charpente avec des forets hélicoïdaux » nous détaille Gregory Toy.

Le directeur Marketing Division Outillage Professionnel du fabricant ajoute : « On peut aussi la recommander pour les chauffagistes, par exemple pour le perçage de passage de conduits dans la brique mono-mur de diamètre 125 et 150 avec des couronnes diamantées, et les climatiseurs pour le perçage de conduits de ventilation avec des couronnes bimétal ou carbure dans le cadre d’installations de climatisation. Cette machine est recommandée pour tous les perçages de gros diamètres, a fortiori dans les matériaux durs et résistants ».



Une fonction électronique de détection d’angle pour plus de précision des perceuses-visseuses

Mais le grand plus des perceuses-visseuses GSR 18V-150 C Professional et GSB 18V-150 C Professional sans-fil, c’est le système Electronic Angle Detection (EAD) qui les équipe. Une technologie qui « fait appel à des technologies déjà connues, qui ont recours à des capteurs électroniques que l’on retrouve par exemple dans les instruments de mesure », nous rappelle Gregory Toy.

Dans le cas des nouvelles perceuses-visseuses Biturbo, la fonction est pratique pour les couvreurs et menuisiers souvent amenés à travailler sur des surfaces avec différents angles d’inclinaison (toits, pentes…) Munis d’une perceuse-visseuse GSR 18V-150 C Professional ou GSB 18V-150 C Professional sans-fil, les artisans peuvent simplifier cette manipulation sur différents travaux (contre-lattages, isolation thermique…) où il leur fallait jusqu’ici un gabarit.

En appuyant sur la touche EAD, située à l’avant de la machine, l’utilisateur professionnel peut choisir parmi deux angles courants prédéfinis à 45° et 60°. Il est également possible de personnaliser l’angle de vissage, via un mode disponible sur smartphone, sur l’application Toolbox, connectée au Bluetooth.

Système EAD des perceuses-visseuses Bosch de sa gamme Biturbo : la GSR 18V-150 C Professional et la GSB 18V-150 C Professional sans-fil

Au-delà d’optimiser le temps de travail des ouvriers, Bosch tend à renforcer, à travers ses solutions, le confort et la prévention des risques. Ses nouvelles perceuses-visseuses se composent ainsi d’une poignée Softgrip, d’une circonférence réduite, donc assurant une bonne prise en main de l’outil, et évitant un kick back en cas de blocage intempestif.

Une fonction de contrôle de kickback électronique est par ailleurs intégrée aux perceuses-visseuses, permettant d’activer leur arrêt immédiat et ainsi « d'éviter les accidents aux poignées qui sont courants lorsque l’utilisateur travaille en hauteur et ne tient pas correctement son outil », commente Gregory Toy. L’option peut être momentanément désactivée, pour des travaux de perçage de gros diamètres et éviter le débrayage continu de l’outil. Elle se réactive toutefois automatiquement, après remise en marche de la machine au-délà de cinq minutes d’inactivité, afin de protéger le professionnel.

Jamais en reste d’innovations, Bosch prévoit pour 2022 des évolutions qui « vont permettre d’accroitre encore plus la polyvalence des perceuses-visseuses ». Le lancement de l’adaptateur perforation « GFA 12H » transforme la perceuse FlexiClick 12V en un véritable marteau rotatif SDS plus, idéal pour les travaux de petit chevillage. Cette solution sera particulièrement appréciée par les installateurs/électriciens qui recherchent des solutions polyvalentes, peu encombrantes et ergonomiques », nous annonce le directeur Marketing Division Outillage Professionnel de Bosch.





Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Bosch