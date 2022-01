Elingage : la gaffe manche télescopique Nanovib limite les risques d’accidents

Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la santé et François Rebsamen, ministre du Travail, de l'emploi et du dialogue social, ont dévoilé les derniers détails sur la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité. A compter de 2015, les salariés exposés à des facteurs de pénibilité pourront accumuler des points sur un compte afin de se former, de travailler à temps partiel ou de partir plus tôt à la retraite. Détails du dispositif.