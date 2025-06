MAPEI : colles sols souples durables en seaux recyclés

Découvrez la nouvelle gamme de colles pour sols souples MAPEI, des produits techniques, durables et toujours plus performants. Le design des seaux a été repensé : chaque famille de colle est désormais identifiable par une couleur spécifique, pour une lisibilité claire et rapide du produit. Et le seau devient écoresponsable, contenant jusqu'à 50% de plastique recyclé !

Une gamme complète pour tous les chantiers sols souples

Les emballages des colles sols souples ont été repensé pour faciliter la lisibilité et l’accès à l’information :

Chaque famille de produit est identifiée par un code couleur

Des pictogrammes facilitent le choix du produit

Un QR code permet un accès rapide à la fiche produit et technique en ligne

À chaque famille de colles, sa couleur :

→ Colles multi-usages

→ Colles pour textiles

→ Colles pour revêtements conducteurs

→ Colles universelles

→ Colles pour linoléum

→ Colles réactives

→ Colles et produits pour LVT

→ Colles et produits pour plinthes, profilés et escaliers

→ Colles pour revêtements muraux

Un nouveau look pour des emballages plus responsables

Depuis toujours, MAPEI place l’innovation durable au cœur de sa stratégie industrielle, en s’engageant à réduire son impact sur l’environnement et la santé, à chaque étape du cycle de vie de ses produits. Cet engagement se traduit par une démarche globale qui intègre la conception de solutions et de services à plus faible impact, la réduction des émissions de CO 2 de ses activités de transport ou la mise en place de palettes éco-conçues consignées ainsi que le développement d’emballages plus respectueux de l’environnement.

Ainsi, d’ici fin 2025, toute la gamme de colles sols souples MAPEI sera conditionnée dans des emballages contenant jusqu’à 50% de plastique recyclé : 50% issu PCR (Post Consumer Recycling – matières recyclées après consommation) et 50% issu de rebroyé de production.

Pour en savoir plus exit_to_app