Avec le système Noven, Dirickx et Cardin proposent une motorisation invisible intégrée au portail. Une solution qui tend à allier esthétique et simplification de pose.

C'est le fruit d'une collaboration entre deux industriels qui a été dévoilé au salon Équipbaie du Paris Builders Show. D'un côté, Dirickx, spécialiste de la clôture et des portails. De l'autre, l'expert d’automatisme de portail et d’électronique Cardin.

40 cycles d'ouverture/fermeture, une fois la batterie chargée

En résulte Noven, système de motorisation intégrée au montant d'un portail coulissant, donc invisible, pour les maisons individuelles et petits habitats collectifs. « On livre des jolis produits et le coffre moteur à l'extérieur est souvent une verrue. On voulait avoir des structures qui soient aussi jolies, que la motorisation soit complètement cachée », nous explique Valérie Abarray Coutard, responsable Product Management chez Dirickx.

Cela repose sur le coeur du système, niché dans le montant du portail, le poteau de guidage, sous un capot. Il comprend l'électronique, la motorisation, la batterie et la logic card. Garantie dix ans, « la batterie permet de faire 40 cycles par jour. Mais pour avoir ces 40 cycles par jour, il faut qu'il y ait de l'alimentation », souligne Mme Abarray Coutard. Le poteau de réception sert de borne recharge, doté de cosse, permet de recharger la batterie une fois le portail en position fermée.

Poteau de guidage, intégrant la motorisation du portail ©Virginie Kroun Poteau de reception, servant de borne de recharge ©Virginie Kroun Précédent Suivant

Le tout avec des indications lumineuses sur l'état de la batterie : « Le feu clignote rouge dans le cas où la batterie est déchargée. Il clignote orange quand il est en mouvement. Si jamais il y a un défaut de batterie parce que la batterie est insuffisamment chargée, le feu clignote rouge. »

Pour la recharge, « on a fait en sorte que le portail ne reste pas ouvert. Depuis l'application, il se referme et vous pouvez paramétrer le temps de refermeture », mentionne la responsable Product Management de Dirickx.

Une mise en service en 1h30

L'accès à la propriété est possible même en cas de coupure de courant, la batterie intégrée permettant la motorisation de l'équipement. Sans compter un système de déverrouillage par clé accessible depuis l’intérieur comme l’extérieur.

L'innovation « est particulièrement adaptée aux environnements soumis à des conditions climatiques exigeantes, telles que le gel ou les fortes chaleurs. Intégré au montant du portail, le moteur bénéficie d’une protection renforcée contre les agressions extérieures, contribuant ainsi à préserver sa durée de vie », est-il vanté dans un communiqué de la marque.

« Notre cible, c'est vraiment le monde du professionnel menuisier, paysagiste, clôturiste, pour simplifier et qu'ils gagnent du temps sur leur chantier », précise Valérie Abarray Coutard.

L'installation consiste à brancher le câble (c'est-à-dire des cosses et deux fils) sur une alimentation électrique acheminée vers le pied du portail. L'installateur n'a plus qu'à mettre en service via une application. Le système plug and play dispense ainsi de moult interventions, de la pose du moteur au câblage. « Une fois que la structure est posée, la partie mise en service, c'est 1h30 », estime la responsable Product Management chez Dirickx.

Conforme à la norme EN 13241

L'application est reliée à un code PIN auquel seul le client professionnel a accès. « Ce qui évite que le particulier consommateur aille modifier des paramètres qui ne doivent absolument pas toucher, pour s'assurer de la conformité à la norme EN 13241 », qui concerne la sécurité des fermetures automatisées, justifie Mme Abarray Coutard.

Validée par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), la fiabilité du dispositif a été confirmée par des dizaines de milliers de tests.

La solution Noven a été commercialisée en octobre et est compatible avec une trentaine de modèles dans les collections aluminium Naval et Latino, ainsi que la collection de portails en composite Evalia. Elle s'accompagne de deux télécommandes et peut accueillir via un petit boîtier interne un vidéophone ou autres équipements.