Semin étoffe son offre pour l’isolation acoustique et les travaux de finition
PAR SON 43 dB : un isolant acoustique issu de textiles recyclés
Isolation intérieure - Cloisons distributives
Semin propose avec PAR SON 43 dB un isolant acoustique de 45 mm d'épaisseur destiné aux cloisons distributives sur ossatures métalliques standards. Fabriqué en France à partir de fibres textiles usagées collectées sur le territoire.
Le fabricant annonce un indice d'affaiblissement acoustique (Rw) de 43 dB, un indice d'adaptation acoustique (RA) de 41 dB et un indice (RA,tr) de 36 dB. Ces performances ont été mesurées en laboratoire sur une cloison de type 72/48, constituée d'une plaque de plâtre BA13 sur chaque face. Semin annonce également un gain d'affaiblissement acoustique de 10 dB dans les conditions d'essai considérées.
Le produit est conditionné en ballots couvrant 8 m². Ses rouleaux, d'une largeur de 600 mm, sont prédécoupés pour faciliter la pose et peuvent être ajustés à la main ou au cutter. Le fabricant met en avant leur légèreté et le caractère doux et non irritant des fibres, ainsi qu'une garantie annoncée de 50 ans.
Enduit 2 en 1 poudre : deux opérations réunies dans une même formule
Préparation des supports - Garnissage et lissage
Avec son enduit 2 en 1 en poudre, Semin complète une gamme qui comprend déjà une version en pâte prête à l'emploi. Le produit associe le garnissage et le lissage, deux opérations de préparation des supports avant peinture ou pose de revêtements muraux.
La formule vise notamment les travaux de rénovation, pour lesquels la préparation des fonds constitue une étape déterminante avant la finition. Présenté en sac de 25 kg, l'enduit est conçu pour être appliqué frais sur frais, selon les indications du fabricant. Sa glisse sous la lame est également mise en avant pour faciliter le travail d'application.
La version poudre se distingue de la version en pâte par la nécessité de préparer le produit avant utilisation. En contrepartie, les deux formulations répondent au même objectif : réunir les fonctions de garnissage et de lissage dans un seul enduit.
SEMIN 3 en 1 : un enduit prêt à l'emploi pour le garnissage, le lissage et les joints
Plaques de plâtre - Finition intérieure
Semin commercialise également un enduit en pâte prêt à l'emploi qui réunit trois fonctions : le garnissage, le lissage et le collage des bandes à joint sur plaques de plâtre. Fabriqué en France, le produit vise à regrouper plusieurs opérations de préparation et de finition dans une même formulation.
Le fabricant souligne son pouvoir garnissant et sa glisse, deux propriétés destinées à faciliter l'application, aussi bien manuelle que mécanique. La formule est également présentée comme offrant un retrait maîtrisé, un ponçage facile et une finition fine.
Cette polyvalence permet de mobiliser un seul produit pour différentes étapes du traitement des supports, sans multiplier les références d'enduits au cours d'un même chantier.
EPM Lissage Fin : réduire la poussière lors des travaux de finition
Enduit de finition - Préparation avant revêtement
Avec EPM Lissage Fin, Semin cible une autre contrainte des travaux de finition : les poussières générées lors du ponçage. Cet enduit en pâte prêt à l'emploi est présenté comme permettant de réduire la poussière lors du ponçage.
Conditionné en seau de 10 kg, il est destiné au lissage des surfaces avant finition. Sa texture souple permet, selon le fabricant, une application à la spatule, au rouleau ou à la machine. La possibilité de travailler frais sur frais figure également parmi les caractéristiques mises en avant.
Le produit vise ainsi à limiter les opérations de reprise et la dispersion des poussières dans l'environnement de travail, tout en facilitant l'obtention d'une surface lisse.
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
- Enduits
- Isolation
- Isolant
- Semin
- Second œuvre
- Afficher plus
-3,1 % de défaillances dans la construction sur un an
Selon le dernier bilan Altares, les défaillances d'entreprises reculent de 0,5 %, tous secteurs confondus sur un an au troisième trimestre 2026. Dans la construction, le recul se creuse à -3,1 sur cette...
TREMPLIN et SEMIN inaugurent Impact, leur centre de tri du Grand Lyon
SEMIN valorise les textiles usagés en isolants éco-sourcés fabriqués en France grâce à un centre de tri créé avec l’association TREMPLIN.
Rebouchez rapidement les fissures avec le REBOUCHEUR PRO
Enduit pour reboucher rapidement les fissures, trous et saignées de toutes tailles sans retrait et sans fissuration.
Croissance du PIB : quelles perspectives pour le bâtiment d’ici fin 2025 ?
La croissance du PIB ralentit en fin d’année. Mais plusieurs signaux montrent une dynamique mieux orientée pour le bâtiment, portée par la rénovation et certains marchés clés.