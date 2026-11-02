Le fabricant Semin présente quatre produits destinés aux travaux de second œuvre : un isolant acoustique en fibres textiles recyclées, deux enduits multifonctions pour la préparation des supports et un enduit de finition conçu pour limiter la poussière sur chantier. Les produits ciblent différents besoins, de l'isolation des cloisons à la préparation des surfaces avant revêtement.

PAR SON 43 dB : un isolant acoustique issu de textiles recyclés

Isolation intérieure - Cloisons distributives

Semin propose avec PAR SON 43 dB un isolant acoustique de 45 mm d'épaisseur destiné aux cloisons distributives sur ossatures métalliques standards. Fabriqué en France à partir de fibres textiles usagées collectées sur le territoire.

Le fabricant annonce un indice d'affaiblissement acoustique (Rw) de 43 dB, un indice d'adaptation acoustique (RA) de 41 dB et un indice (RA,tr) de 36 dB. Ces performances ont été mesurées en laboratoire sur une cloison de type 72/48, constituée d'une plaque de plâtre BA13 sur chaque face. Semin annonce également un gain d'affaiblissement acoustique de 10 dB dans les conditions d'essai considérées.

Le produit est conditionné en ballots couvrant 8 m². Ses rouleaux, d'une largeur de 600 mm, sont prédécoupés pour faciliter la pose et peuvent être ajustés à la main ou au cutter. Le fabricant met en avant leur légèreté et le caractère doux et non irritant des fibres, ainsi qu'une garantie annoncée de 50 ans.

Enduit 2 en 1 poudre : deux opérations réunies dans une même formule

Préparation des supports - Garnissage et lissage

Avec son enduit 2 en 1 en poudre, Semin complète une gamme qui comprend déjà une version en pâte prête à l'emploi. Le produit associe le garnissage et le lissage, deux opérations de préparation des supports avant peinture ou pose de revêtements muraux.

La formule vise notamment les travaux de rénovation, pour lesquels la préparation des fonds constitue une étape déterminante avant la finition. Présenté en sac de 25 kg, l'enduit est conçu pour être appliqué frais sur frais, selon les indications du fabricant. Sa glisse sous la lame est également mise en avant pour faciliter le travail d'application.

La version poudre se distingue de la version en pâte par la nécessité de préparer le produit avant utilisation. En contrepartie, les deux formulations répondent au même objectif : réunir les fonctions de garnissage et de lissage dans un seul enduit.

SEMIN 3 en 1 : un enduit prêt à l'emploi pour le garnissage, le lissage et les joints

Plaques de plâtre - Finition intérieure

Semin commercialise également un enduit en pâte prêt à l'emploi qui réunit trois fonctions : le garnissage, le lissage et le collage des bandes à joint sur plaques de plâtre. Fabriqué en France, le produit vise à regrouper plusieurs opérations de préparation et de finition dans une même formulation.

Le fabricant souligne son pouvoir garnissant et sa glisse, deux propriétés destinées à faciliter l'application, aussi bien manuelle que mécanique. La formule est également présentée comme offrant un retrait maîtrisé, un ponçage facile et une finition fine.

Cette polyvalence permet de mobiliser un seul produit pour différentes étapes du traitement des supports, sans multiplier les références d'enduits au cours d'un même chantier.

EPM Lissage Fin : réduire la poussière lors des travaux de finition

Enduit de finition - Préparation avant revêtement

Avec EPM Lissage Fin, Semin cible une autre contrainte des travaux de finition : les poussières générées lors du ponçage. Cet enduit en pâte prêt à l'emploi est présenté comme permettant de réduire la poussière lors du ponçage.

Conditionné en seau de 10 kg, il est destiné au lissage des surfaces avant finition. Sa texture souple permet, selon le fabricant, une application à la spatule, au rouleau ou à la machine. La possibilité de travailler frais sur frais figure également parmi les caractéristiques mises en avant.

Le produit vise ainsi à limiter les opérations de reprise et la dispersion des poussières dans l'environnement de travail, tout en facilitant l'obtention d'une surface lisse.