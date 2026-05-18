AXIS® LINE de DIRICKX : la solution complète pour les projets de clôture
Pensé pour conjuguer esthétique et praticité, le concept AXIS® LINE de DIRICKX répond aux chantiers à la recherche d’une clôture à occultation horizontale en bois, avec un rendu chaleureux et harmonieux. Cette solution complète réunit poteaux, lames bois de 32 mm et portillon coordonné.
Le poteau AXIS® LINE, en acier galvanisé, se distingue par son profil sans encoche et par une conception qui facilite l’installation sur chantier. Il permet une pose à l’avancement et s’adapte facilement aux terrains en dénivelé.
Associées au poteau, les lames bois 32 mm permettent d’atteindre une occultation jusqu’à 2,20 m. Cette solution convient aussi bien aux projets résidentiels qu’aux chantiers tertiaires ou collectifs.
L’offre se complète avec le portillon résidentiel AXIS® LINE, parfaitement coordonné à la gamme. Disponible en plusieurs hauteurs, avec ou sans remplissage en lames bois 32 mm, il assure une continuité visuelle cohérente sur l’ensemble du projet.
Cette harmonie entre poteau, occultation et portillon permet de composer une entrée à la fois esthétique, pratique et adaptée à différents types de chantiers.
Le poteau et le portillon AXIS® LINE bénéficient d’une garantie anticorrosion de 10 ans, gage de durabilité et de fiabilité dans le temps. Fabriqués en acier galvanisé, ils offrent une excellente résistance aux agressions extérieures et aux contraintes du chantier. Les lames bois certifiées PEFC viennent compléter l’ensemble avec une solution plus responsable, tandis que le poteau AXIS® LINE, issu du poteau AXIS®, s’appuie sur une base reconnue pour sa robustesse, le poteau AXIS étant considéré comme le plus résistant du marché selon un test interne comparatif réalisé face à plus de 20 poteaux concurrents.
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