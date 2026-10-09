Sur le salon Batimat, les trois marques du groupe Holcim ont présenté leurs dernières innovations, entre nouvelles gammes de mastics, réduction des poussières, et traitement sans biocide.

Maëva Macquigneau, chargée de marketing et communication de PRB, rappelle que l’entreprise existe depuis 50 ans.



« Nous avons débuté en vendant des enduits de façade avec notre fondateur historique, monsieur Jacques Laurent, qui a instauré aussi des valeurs de proximité et de convivialité auprès des clients, notamment avec le slogan « l'amour du travail bien fait », que l’on conserve toujours actuellement et qui est notre credo », introduit-elle.



« Jean-Jacques Laurent avait ensuite repris le flambeau de son père et puis après, il y a eu le rachat par le groupe Holcim en 2022», poursuit-elle.



L’entreprise compte aujourd’hui 700 salariés et réalise plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires.



Et d’ajouter : « Il y a aussi tout l'historique de la voile, avec le Vendée Globe, qui regroupe toutes ces valeurs de proximité, de convivialité, et de garder le cap malgré les tempêtes, ce qui est toujours le cas avec la conjoncture qu'on connaît sur le marché».



Une conjoncture complexe



Sur ce point, la responsable marketing et communication reconnaît un contexte compliqué, entre le ralentissement des marchés du neuf et de la rénovation, l’augmentation du coût des transports et l’incertitude avec l’élection présidentielle à venir.



Avec la hausse des prix des carburants, Maëva Macquigneau souligne l’intérêt de disposer de 25 dépôts PRB situés dans toute la France, pour plus de proximité avec les clients.



« Ce réseau de dépôts permet d'être plus réactifs, de livrer plus rapidement nos clients et également de prendre en considération le prix des carburants avec une logistique plutôt de proximité », souligne M. Macquigneau.



Des nouveautés chez PRB, Cantillana France et Algimouss



En matière de nouveautés, PRB lance notamment une nouvelle gamme « Mass », composée de cinq mastics, pour répondre aux besoins de collage et de jointement.



Dans le détail, on retrouve « PRB Mass Déco 100 », un mastic acrylique silanisé, idéal pour les joints de finition sur les murs intérieurs, plans de travail, raccords portes et fenêtres, et le colmatage des fissures. Disponible en 8 couleurs, il peut être peint.



« PRB Mass Sanitaire 200 » est un mastic silicone neutre spécial pour les sanitaires en céramique et acrylique. Il est disponible en blanc et gris.



« PRB Mass MS 300 », à base de MS polymères, est dédié aux collages et joints techniques exigeants.



« PBR Mass Crystal 310 », également à base de MS polymères, est un joint technique transparent qui peut être utilisé dans les sanitaires et cuisines.



Enfin, « PRB Mass High Tack 400 » assure un collage immédiat et se veut résistant aux intempéries.



Cantillana France propose de son côté une nouvelle technologie « TechNoDust » sans poussière, qui peut être appliquée dans les formulations basiques. Cette solution permet de réduire de 75 % les émissions de poussière dans les mortiers et bétons. L’objectif : améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des utilisateurs, notamment dans les milieux confinés (tunnels, métros, parkings souterrains…), mais aussi réduire la production de déchets.



Un nouveau traitement sans biocide, à bases de probiotiques



Enfin, Algimouss dévoile « Algi-Vert », un nouveau traitement sans biocide, à base d’enzymes et probiotiques, pour éliminer la mousse, le lichen et les algues sur les toitures, façades, terrasses et sols.



« L'avantage de cette formulation, c’est que comme elle est naturelle et qu’il n’y a pas de chimie, on peut l'appliquer sur un pont, au-dessus d'une rivière, on peut la rejeter dans l'eau. On est conforme à la norme OCDE 201 et 202 », explique Marc Groseiller, chef des ventes négoce d’Algimouss.



Et d’ajouter : « On n’est pas obligé de déconnecter le récupérateur d’eau de pluie. Quand on traite une toiture, on doit déconnecter son récupérateur d’eau de pluie pendant environ un mois. Sauf avec ce produit-là, donc c’est beaucoup plus simple d’utilisation ».



Combien de temps entre deux applications ? Le chef des ventes négoce nous répond que cela dépend avant tout de la localisation.



« En pleine Beauce, s’il n’y a pas un arbre à moins de 15 kilomètres, cela peut durer 6-7 ans. Mais en pleine forêt en Sologne, il va falloir le refaire tous les 2 ans, donc il n’y a pas une norme officielle. Après, par contre, on peut complémenter ce produit avec des hyrdophiles, qui vont permettre de perdurer dans le temps », précise-t-il.



Développer les synergies entre marques



Interrogée sur les ambitions à venir, Maëva Macquigneau souligne l’importance des synergies entre les différentes marques pour mieux répondre aux besoins des clients.



PRB (façade, enduit, peinture, isolation, colles, mortiers spéciaux), Cantillana France (travaux publics, gros œuvre, génie civil, aménagement extérieur) et Algimouss (entretien et protection) proposent en effet des savoir-faire et services complémentaires.



« Au-delà des synergies qu’on peut retrouver à travers les trois marques, il y a aussi des synergies liées au groupe Holcim, notamment avec Xella, pour la façade et l’isolation, et avec Alkern, pour la partie pavage par exemple », conclut M. Macquigneau.



Propos recueillis par Claire Lemonnier