Innovation Awards : et les lauréats 2026 sont...
Ce jeudi 2 juillet, les lauréats des Innovation Awards, compétition qui récompense les nouveautés du bâtiment à chaque édition du Paris Builders Show (ex-Mondial du Bâtiment), ont été dévoilés !
Jean-Philippe Guillon, président de RX France, qui organise l'événement international, a révélé les gagnants de l'édition 2026 devant un parterre de participants.
Catégorie Construction Tech®, start-up, IT et nouvelles technologies
- Lauréat Or :Argile pour sa plateforme du même nom
- Lauréat Argent :Klouvis pour sa solution Mécénat en nature
- Lauréat Bronze : Logement 3D pour sa solution Visuary
Un Coup de Cœur du Jury a été décerné à la start-up La Bonne Réponse pour sa solution IA éponyme !
Catégorie Décarbonation
- Lauréat Or :Fiboo pour sa solution Fiboo Flex
- Lauréat Argent : Siniat pour sa solution Vivapure® BA13 STD
- Lauréat Bronze :Mon Alveole pour sa solution Mon Alveole® Circular
Catégorie Génie climatique
- Lauréat Or : Cardonnel pour sa solution enovaQ by HWQ Concept
- Lauréat Argent : Saunier Duval pour sa solution ThermaPlus M-Condens
- Lauréat Bronze : ÖkoFEN pour sa solution Pellematic Smart XS 400
Un Coup de Cœur du Jury a été décerné à Anjos Ventilation pour sa solution d'entrée d'air CO₂ !
Catégorie Gros oeuvre, structure et enveloppe
- Lauréat Or :Prefa France pour son module solaire Prefalz
- Lauréat Argent : Jousselin pour sa solution Hybrimur
- Lauréat Bronze : Phomi Holding pour sa solution Phomi eSolarFaçade
Catégorie Interior & Design
- Lauréat Or : Beal pour sa solution Mortex® Color 3
- Lauréat Argent : Saint-Gobain Ecophon pour son service Implantation Laser par Ecophon
- Lauréat Bronze :Cetih Machecoul pour sa solution Wall-de-Fix Syst
Catégorie Machines de chantier, outillage, véhicules et équipements
- Lauréat Or : Brand France pour sa solution Chariot Décoffre CP
- Lauréat Or : Chrysla S.A.S pour sa solution Masticbox Sadurr® Quattro
- Lauréat Argent :Mills pour sa solution Duo sans harnais
- Lauréat Bronze :First Base pour son Kit de test de traction TP60
Catégorie Menuiserie et Façade
- Lauréat Or : Technal pour sa solution Re-Nouveler la façade
- Lauréat Argent :K-Line pour sa solution Fenêtres K-Line Bas Carbone
- Lauréat Bronze :Cetih Machecoul pour sa porte d'entrée Aluminium modèle Alvar
- Lauréat Bronze : Futurol pour sa solution Bloc'Lam
- Lauréat Bronze : Geplast pour sa solution FoKus® 2
Un Coup de Cœur du Jury a été décerné à Millet Portes et Fenêtres pour sa solution ultiM !
Catégorie Protection solaire
- Lauréat Or : KE France pour sa solution Quad
- Lauréat Argent :Ehret pour sa solution Solar Slide
- Lauréat Bronze :Renson pour sa solution Topfix Large
Un Coup de Cœur du Jury a été décerné à Bandalux pour sa solution Z-Box XXL !
Catégorie Salle de bains
- Lauréat Or : Roth France pour sa solution E-Vipanel
- Lauréat Or : wedi pour sa solution wedi Fundo Thermo®
- Lauréat Argent : Les Robinets Presto pour sa solution Presto Slim
- Lauréat Bronze : Alca pour sa solution Alca Spin
Catégorie Tertiaire et Génie climatique
- Lauréat Or : Viega pour sa solution Smartloop-Inliner
- Lauréat Argent : Jeremias France pour sa solution Ekkotherm
- Lauréat Bronze :Panasonic pour sa solution Jet Air Stream
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