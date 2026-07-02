RX France a révélé ce jeudi 2 juillet les lauréats des Innovations Awards de l'événement Paris Builders Show (ex-Mondial du Bâtiment), pour la prochaine édition organisée en automne 2026. Découvrez le palmarès.

Ce jeudi 2 juillet, les lauréats des Innovation Awards, compétition qui récompense les nouveautés du bâtiment à chaque édition du Paris Builders Show (ex-Mondial du Bâtiment), ont été dévoilés !

Jean-Philippe Guillon, président de RX France, qui organise l'événement international, a révélé les gagnants de l'édition 2026 devant un parterre de participants.



Catégorie Construction Tech®, start-up, IT et nouvelles technologies

Lauréat Or : Argile pour sa plateforme du même nom

pour sa plateforme du même nom Lauréat Argent : Klouvis pour sa solution Mécénat en nature

pour sa solution Mécénat en nature Lauréat Bronze : Logement 3D pour sa solution Visuary

Un Coup de Cœur du Jury a été décerné à la start-up La Bonne Réponse pour sa solution IA éponyme !

Catégorie Décarbonation

Lauréat Or : Fiboo pour sa solution Fiboo Flex

pour sa solution Fiboo Flex Lauréat Argent : Siniat pour sa solution Vivapure® BA13 STD

pour sa solution Vivapure® BA13 STD Lauréat Bronze : Mon Alveole pour sa solution Mon Alveole® Circular

Catégorie Génie climatique

Lauréat Or : Cardonnel pour sa solution enovaQ by HWQ Concept

pour sa solution enovaQ by HWQ Concept Lauréat Argent : Saunier Duval pour sa solution ThermaPlus M-Condens

pour sa solution ThermaPlus M-Condens Lauréat Bronze : ÖkoFEN pour sa solution Pellematic Smart XS 400

Un Coup de Cœur du Jury a été décerné à Anjos Ventilation pour sa solution d'entrée d'air CO₂ !

Catégorie Gros oeuvre, structure et enveloppe

Lauréat Or : Prefa France pour son module solaire Prefalz

pour son module solaire Prefalz Lauréat Argent : Jousselin pour sa solution Hybrimur

pour sa solution Hybrimur Lauréat Bronze : Phomi Holding pour sa solution Phomi eSolarFaçade

Catégorie Interior & Design

Lauréat Or : Beal pour sa solution Mortex® Color 3

pour sa solution Mortex® Color 3 Lauréat Argent : Saint-Gobain Ecophon pour son service Implantation Laser par Ecophon

pour son service Implantation Laser par Ecophon Lauréat Bronze : Cetih Machecoul pour sa solution Wall-de-Fix Syst

Catégorie Machines de chantier, outillage, véhicules et équipements

Lauréat Or : Brand France pour sa solution Chariot Décoffre CP

pour sa solution Chariot Décoffre CP Lauréat Or : Chrysla S.A.S pour sa solution Masticbox Sadurr® Quattro

pour sa solution Masticbox Sadurr® Quattro Lauréat Argent : Mills pour sa solution Duo sans harnais

pour sa solution Duo sans harnais Lauréat Bronze : First Base pour son Kit de test de traction TP60

Catégorie Menuiserie et Façade

Lauréat Or : Technal pour sa solution Re-Nouveler la façade

pour sa solution Re-Nouveler la façade Lauréat Argent : K-Line pour sa solution Fenêtres K-Line Bas Carbone

pour sa solution Fenêtres K-Line Bas Carbone Lauréat Bronze : Cetih Machecoul pour sa porte d'entrée Aluminium modèle Alvar

pour sa porte d'entrée Aluminium modèle Alvar Lauréat Bronze : Futurol pour sa solution Bloc'Lam

pour sa solution Bloc'Lam Lauréat Bronze : Geplast pour sa solution FoKus® 2

Un Coup de Cœur du Jury a été décerné à Millet Portes et Fenêtres pour sa solution ultiM !

Catégorie Protection solaire

Lauréat Or : KE France pour sa solution Quad

pour sa solution Quad Lauréat Argent : Ehret pour sa solution Solar Slide

pour sa solution Solar Slide Lauréat Bronze : Renson pour sa solution Topfix Large

Un Coup de Cœur du Jury a été décerné à Bandalux pour sa solution Z-Box XXL !

Catégorie Salle de bains

Lauréat Or : Roth France pour sa solution E-Vipanel

pour sa solution E-Vipanel Lauréat Or : wedi pour sa solution wedi Fundo Thermo®

pour sa solution wedi Fundo Thermo® Lauréat Argent : Les Robinets Presto pour sa solution Presto Slim

: pour sa solution Presto Slim Lauréat Bronze : Alca pour sa solution Alca Spin

Catégorie Tertiaire et Génie climatique

Lauréat Or : Viega pour sa solution Smartloop-Inliner

: pour sa solution Smartloop-Inliner Lauréat Argent : Jeremias France pour sa solution Ekkotherm

France pour sa solution Ekkotherm Lauréat Bronze : Panasonic pour sa solution Jet Air Stream