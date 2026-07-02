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Innovation Awards : et les lauréats 2026 sont...

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Publié le 02 juillet 2026 à 18h15, mis à jour le 02 juillet 2026 à 19h13, par Virginie Kroun
RX France a révélé ce jeudi 2 juillet les lauréats des Innovations Awards de l'événement Paris Builders Show (ex-Mondial du Bâtiment), pour la prochaine édition organisée en automne 2026. Découvrez le palmarès.
Jean-Philippe Guillon, président de RX France, présentant les solutions lauréates des Innovation Awards du Paris Builders Show ©Virginie Kroun - Batiweb
Jean-Philippe Guillon, président de RX France, présentant les solutions lauréates des Innovation Awards du Paris Builders Show ©Virginie Kroun

Ce jeudi 2 juillet, les lauréats des Innovation Awards, compétition qui récompense les nouveautés du bâtiment à chaque édition du Paris Builders Show (ex-Mondial du Bâtiment), ont été dévoilés !

Jean-Philippe Guillon, président de RX France, qui organise l'événement international, a révélé les gagnants de l'édition 2026 devant un parterre de participants. 
 

Catégorie Construction Tech®, start-up, IT et nouvelles technologies

  • Lauréat Or :Argile pour sa plateforme du même nom
  • Lauréat Argent :Klouvis pour sa solution Mécénat en nature
  • Lauréat Bronze : Logement 3D pour sa solution Visuary

Un Coup de Cœur du Jury a été décerné à la start-up La Bonne Réponse pour sa solution IA éponyme !

Catégorie Décarbonation  

  • Lauréat Or :Fiboo pour sa solution Fiboo Flex
  • Lauréat Argent : Siniat pour sa solution Vivapure® BA13 STD
  • Lauréat Bronze :Mon Alveole pour sa solution Mon Alveole® Circular

Catégorie Génie climatique 

  • Lauréat Or : Cardonnel pour sa solution enovaQ by HWQ Concept
  • Lauréat Argent : Saunier Duval pour sa solution ThermaPlus M-Condens
  • Lauréat Bronze : ÖkoFEN pour sa solution Pellematic Smart XS 400

Un Coup de Cœur du Jury a été décerné à Anjos Ventilation pour sa solution d'entrée d'air CO₂ ! 

Catégorie Gros oeuvre, structure et enveloppe

  • Lauréat Or :Prefa France pour son module solaire Prefalz
  • Lauréat Argent : Jousselin pour sa solution Hybrimur
  • Lauréat Bronze : Phomi Holding pour sa solution Phomi eSolarFaçade

Catégorie Interior & Design 

  • Lauréat Or : Beal pour sa solution Mortex® Color 3
  • Lauréat Argent : Saint-Gobain Ecophon pour son service Implantation Laser par Ecophon
  • Lauréat Bronze :Cetih Machecoul pour sa solution Wall-de-Fix Syst

Catégorie Machines de chantier, outillage, véhicules et équipements

  • Lauréat Or : Brand France pour sa solution Chariot Décoffre CP
  • Lauréat Or : Chrysla S.A.S pour sa solution Masticbox Sadurr® Quattro
  • Lauréat Argent :Mills pour sa solution Duo sans harnais
  • Lauréat Bronze :First Base pour son Kit de test de traction TP60

Catégorie Menuiserie et Façade

  • Lauréat Or : Technal pour sa solution Re-Nouveler la façade
  • Lauréat Argent :K-Line pour sa solution Fenêtres K-Line Bas Carbone
  • Lauréat Bronze :Cetih Machecoul pour sa porte d'entrée Aluminium modèle Alvar
  • Lauréat Bronze : Futurol pour sa solution Bloc'Lam
  • Lauréat Bronze : Geplast pour sa solution FoKus® 2

Un Coup de Cœur du Jury a été décerné à Millet Portes et Fenêtres pour sa solution ultiM ! 

Catégorie Protection solaire

  • Lauréat Or : KE France pour sa solution Quad
  • Lauréat Argent :Ehret pour sa solution Solar Slide
  • Lauréat Bronze :Renson pour sa solution Topfix Large

Un Coup de Cœur du Jury a été décerné à Bandalux pour sa solution Z-Box XXL ! 

Catégorie Salle de bains

  • Lauréat Or : Roth France pour sa solution E-Vipanel 
  • Lauréat Or : wedi pour sa solution wedi Fundo Thermo®
  • Lauréat Argent : Les Robinets Presto pour sa solution Presto Slim
  • Lauréat Bronze : Alca pour sa solution Alca Spin

Catégorie Tertiaire et Génie climatique

  • Lauréat Or Viega pour sa solution Smartloop-Inliner
  • Lauréat Argent : Jeremias France pour sa solution Ekkotherm
  • Lauréat Bronze :Panasonic pour sa solution Jet Air Stream
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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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