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Dirickx enrichit sa gamme Allix avec des portails pour grands passages

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Nouveaux produits du BTP
Publié le 18 juin 2026 à 7h15, mis à jour le 18 juin 2026 à 12h18, par Nils Buchsbaum
Dirickx fait évoluer sa gamme Allix avec des portails pivotants et coulissants conçus pour les grands passages et sites à fort trafic.
© Dirickx - Batiweb
© Dirickx

Dirickx fait évoluer sa gamme Allix dédiée au contrôle des accès sur les sites industriels et logistiques avec plusieurs nouvelles configurations de portails pour grands passages. Selon l'entreprise, ces évolutions répondent à l'agrandissement des sites et à la concentration croissante des activités sur certaines plateformes logistiques et industrielles.

Un portail pivotant manuel pour les grands passages

 

Parmi les nouveautés annoncées, le portail pivotant manuel Allix Grands Passages est conçu pour des ouvertures comprises entre 5 et 7 mètres en un vantail et jusqu'à 14 mètres en deux vantaux. Pour répondre à ces dimensions, l'équipement s'appuie sur une structure renforcée intégrant notamment des renforts verticaux, une traverse horizontale à partir de 5,50 mètres et un système de fixation adapté aux grandes portées.

Le portail est associé à des poteaux de forte section et à des gonds déportés renforcés. Il intègre également une serrure en applique ainsi que plusieurs accessoires dédiés au verrouillage et au maintien des vantaux en position ouverte.

Destiné aux accès occasionnels, notamment sur les entrées secondaires de sites industriels ou logistiques, ce portail est proposé exclusivement en version manuelle. Son ouverture peut être configurée selon les contraintes du site et atteindre jusqu'à 180°. Il peut également être couplé à différents dispositifs de contrôle d'accès, tels que des systèmes de lecture de plaques d'immatriculation, des interphones ou des lecteurs de badges.

 

Des portails coulissants et autoportants pour les accès à fort trafic

 

Dirickx a aussi développé un nouveau portail coulissant et autoportant en vis-à-vis, destiné aux accès à fort trafic. Deux vantaux se refermant face à face permettent des largeurs importantes tout en limitant l’espace nécessaire au refoulement.

Cette solution peut atteindre jusqu’à 20 mètres en version autoportante et 24 mètres en coulissant. Elle est proposée en version manuelle ou motorisée et intègre des dispositifs de détection des flux de véhicules légers et de poids lourds.

L’installation repose sur des poteaux guide double et peut intégrer, en option, un fonctionnement dit « maître-esclave », permettant l’ouverture d’un seul côté selon les besoins d’exploitation.

 

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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