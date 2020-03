ERLUS AG, société allemande spécialisée en matériaux de couverture et de conduits de cheminée, présentera lors de la 10ème édition du Forum International Bois Construction, les 14,15 et 16 avril, ses trois nouveautés. Sont ainsi attendus un nouveau modèle de tuile, un extracteur d’air en aluminium, et une porte de ramonage pour les conduits de fumée.

Les 14,15 et 16 avril se tiendra la 10ème édition du Forum International Bois Construction au Grand Palais de Paris. A cette occasion, ERLUS AG, dévoilera ses trois nouveautés :

La tuile Level RS d’ERLUS AG LEVEL RS​​​​ La gamme d’ERLUS s’agrandit avec son nouveau modèle, la tuile level RS, au pureau moyen de 38,5 centimètres. Elle est adaptée aux toitures à très faibles pentes. Grâce à son triple emboîtement, la tuile est protégée des intempéries et permet l’évacuation de l’eau à la surface. Ce modèle est également composé d’un crantage, au niveau de l’emboîtement bas, qui permet une résistance plus optimale au vent.

La tuile Level RS sera disponible dès l’automne 2020.

ALU, le nouvel extracteur d’air ALU extracteur d'air Un nouvel extracteur d’air est désormais disponible dans la gamme des systèmes d’accessoires ALU ERLUS. Avec son diamètre de 150 mm, ALU possède un passage d’air et un couvercle aux flux plus élevés. Livré monté, cet extracteur s’adapte à toutes les pièces (la cuisine, les pièces à vivre…) ainsi qu’aux extracteurs de vapeur.

La porte de ramonage pour conduits de fumée Côté cheminée, ERLUS AG propose une porte de ramonage pour les conduits de fumée. Elle s’adapte aux couleurs ainsi qu’aux formes des salons et s’insère dans le cadré monté auparavant sur le pied de cheminée.Ces nouvelles portes de ramonage sont disponibles pour les conduits de fumée premium LAF, d’un diamètre de 16,18 et 20 centimètres.



Également présente, la tuile E58 SL-D fera son apparition lors du Forum International Construction Bois. Cette tuile en terre cuite se fond dans la masse. Ainsi ses bords de coupe et les possibles dégradations sur chantier ne nécessitent plus d’être retravaillés. D.T. Photo de une : ©ERLUS AG

