EDILIANS : nouveaux modèles de tuiles terre cuite pour embellir les toits du Nord et du bassin parisien

Des tuiles innovantes adaptées aux grandes tendances architecturales

EDILIANS s'efforce de proposer des produits en phase avec les tendances architecturales actuelles. Chaque modèle de tuile est conçu pour répondre aux attentes en termes de forme, couleurs et finishes. Les deux nouvelles tuiles renforcent l’offre de l’entreprise et apportent des solutions pour des toitures robustes, esthétiques et écologiques.

DOUBLE TENORD Huguenot : Tuile grand format pour les faibles pentes

La DOUBLE TENORD Huguenot est une tuile grand moule avec un faible galbe, idéale pour les toits à faible pente du Nord de la France. Fabriquée selon une démarche bas carbone, cette tuile remplace la célèbre ARTOISE Huguenot, tout en restant disponible pour les projets de rénovation.

→ Avantages techniques et esthétiques :

Adaptée aux pentes faibles grâce à son pureau variable, facilitant la pose en rénovation.

Gain de temps lors de l’installation grâce à son format double, qui réduit le poids unitaire et simplifie la mise en œuvre.

Disponible en plusieurs teintes : Flammé Rustique, Rouge, Terre d’Amarante, Anthracite.

Réduction de l’empreinte carbone par m², alignée avec les engagements environnementaux d’EDILIANS.

PLATE 17x27 ARTIS Phalempin : Tradition et robustesse pour les toits plats

La nouvelle tuile PLATE 17x27 ARTIS Phalempin incarne la robustesse et l’élégance des toitures plates traditionnelles du Nord et de l’Ile-de-France. Elle se distingue par une amélioration significative de sa résistance mécanique, obtenue grâce à un mélange d’argiles optimisé.

→ Points forts :

Esthétique haut de gamme avec un léger galbe et un nez fin.

Nouveaux coloris inédits : Rouge d’Antan (Nord et Ile-de-France) et Marengo Rustique (Normandie et Ouest du bassin parisien).

Conçue selon les savoir-faire traditionnels d’EDILIANS, elle renoue avec l’histoire industrielle du bassin lillois.

Engagement environnemental et innovation

EDILIANS s’engage activement dans la décarbonation de sa production. Les deux nouveaux modèles sont fabriqués en France avec des procédés limitant leur empreinte carbone, sans compromis sur la qualité ni l’esthétique. Ces innovations reflètent la volonté d’EDILIANS de combiner tradition et modernité dans ses solutions pour la toiture.

