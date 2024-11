Restauration Patrimoniale d'Exception : EDILIANS sublime la toiture historique du Lycée Saint-Just à Lyon avec ses tuiles PLATE 16x38 Doyet

Un bâtiment chargé d'histoire

Le lycée Saint-Just, situé sur la colline de Fourvière, est un lieu historique ayant servi d’hôpital durant la Première Guerre mondiale. Sous son esplanade se trouve une citerne gallo-romaine, la Grotte Bérelle, vestige de la cité antique de Lugdunum (Lyon) classée Monument Historique. Au fil des siècles, le bâtiment a subi plusieurs modifications, notamment des surélévations et des travaux ponctuels, rendant la structure hétérogène.

Dans le cadre du Plan Marshall 2 (2022-2030) mis en place par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour moderniser ses établissements scolaires, 2,8 millions d'euros ont été investis pour la réfection de la toiture historique du lycée.

Une rénovation fidèle à l'authenticité

Face aux contraintes patrimoniales et à l'espace boisé classé à proximité, le projet initial d'agrandissement a été abandonné au profit d'une restauration minutieuse. Confiée à l’agence Archipat, cette rénovation concerne la couverture des cinq pavillons et des deux tourelles du lycée. Les tuiles PLATE 16x38 Doyet d'EDILIANS, au design arrondi et à la teinte rouge patinée, ont été sélectionnées pour leur parfaite correspondance avec les tuiles d'origine.

Un chantier complexe en site occupé

Avec 1.200 élèves présents sur site, l'accès aux charpentes, situées à 30 mètres de hauteur, a posé un véritable défi logistique. Pour répondre aux exigences de ce chantier, EDILIANS a conçu des demies palettes adaptées à la situation. Durant 12 mois, une équipe de 12 à 15 artisans a installé les 100.000 tuiles PLATE 16x38 Doyet dans les règles de l'art, assurant une parfaite étanchéité à l'air grâce à l'écran souple AERO 2 DBA et complétant la restauration par 100 m² d'éléments en zinc naturel.

Un projet emblématique pour la région

La restauration du lycée Saint-Just est une fierté pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui valorise ainsi le patrimoine local tout en mettant en lumière les savoir-faire d'entreprises régionales. Cette rénovation, qui restitue l'éclat d'origine du lycée, témoigne du respect du patrimoine architectural et culturel de Lyon.

Pour en savoir plus exit_to_app