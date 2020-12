Le spécialiste de la menuiserie aluminium K.Line dévoile son nouveau catalogue. Reprenant les codes des magazines de décoration « hauts de gamme », ce catalogue vise à inspirer les particuliers et à les guider dans leur projets. Toujours dans cette démarche d'accompagnement, l'enseigne lance également son nouveau site monprojetfenêtre.fr, et un configurateur 3D permettant au client de mieux visualiser le rendu final.

Quel type de fenêtre puis-je installer ? A quoi ressemblera-t-elle ? Quelle couleur choisir ? Partant du constat que de nombreuses questions se posent dans le cadre d'un projet, le spécialiste de la menuiserie aluminium K.Line lance, après un an de travail, un nouveau catalogue pour aider les particuliers à mieux choisir leurs menuiseries.

« Avec ces différents outils, pour la première fois dans la profession, nous parlons différemment de la fenêtre, en repositionnant au centre des débats l’importance pratique et esthétique qu’elle présente. Jamais auparavant un industriel ne s’était autant mis dans la peau d’un particulier pour l’accompagner au mieux dans son choix de menuiseries. C’est la promesse de ce nouveau catalogue et de cette nouvelle approche grand public », se réjouit Jean-Pierre Liebot, directeur de la communication chez K.Line.

Un catalogue inspirant

Huit ans après son premier catalogue, K.Line propose 148 pages pour inspirer et conseiller les particuliers dans leur choix, car changer de fenêtre se révèle parfois plus compliqué que prévu, notamment pour visualiser le rendu esthétique final, ou choisir le modèle de fenêtre en fonction de l'apport de lumière souhaité. « Les succès de plateformes comme Instagram ou Pinterest le prouve : il est essentiel pour le particulier de se projeter, de s’inspirer et de trouver des idées », souligne K.Line.

Selon la marque, les particuliers se rendent compte souvent trop tard de leur mauvais choix de fenêtres, et le subissent sur leur confort de vie. Ce nouveau catalogue, réalisé à la manière d'un magazine d’architecture, avec des reportages, propose d’accompagner ses lecteurs dans leurs projets de fenêtres. A l’intérieur, ces derniers pourront notamment trouver des témoignages de propriétaires, des maisons de styles différents et aux quatre coins de la France, des vues d’intérieur et d’extérieur...

Pour compléter son projet d’accompagnement, K.Line lance également son site « monprojetfenetre.fr ». Intuitif, il reprend les codes du catalogue tout en concentrant le savoir-faire de l’enseigne à destination des particuliers. Ces derniers pourront notamment retrouver les chantiers présentés dans le magazine, ainsi que des configurateurs fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes…

Un configurateur 3D pour mieux visualiser le rendu final

Enfin, pour aider les particuliers à mieux visualiser leur projet et à faire leur choix, K.Line a également développé un configurateur 3D, permettant à ses clients de tester leur projet en conditions réelles. Grâce à une simple photo, le particulier peut intégrer la menuiserie aux bonnes mesures, que ce soit une fenêtre, une baie, ou une porte-fenêtre. Le produit choisi apparaît alors aux dimensions réelles à l’échelle 3D. En ouvrant la fenêtre, le particulier peut par exemple estimer l’encombrement occasionné par la présence de ses meubles. Le configurateur permet également de personnaliser le projet, avec différents types de vitrages, et différentes couleurs et poignées.

« Le configurateur de fenêtre 3D aux dimensions réelles est une très belle avancée. Il va enfin permettre aux particuliers de se projeter dans leur projet fenêtre et surtout de voir le rendu final », conclut Jean-Pierre Liebot.

Marie Gérald

Photo de une : K.Line