Après avoir lancé une nouvelle version plus « écoresponsable » de l’entrevous EMS EcoVS en 2018, KP1 dévoile l’EMR, une solution fabriquée à 100% en matériau recyclé. Ce nouvel entrevous affiche un poids carbone d’1,76 kg eqCO2/m2 de plancher, soit 3 fois moins qu’un système traditionnel. Une innovation issue des travaux de recherche et développement menés en partenariat avec l’entreprise CPA Recyclage.

KP1 annonce le lancement d’un entrevous entièrement conçu à partir de matière recyclée, à savoir l’EMR. L’innovation s’inscrit pleinement dans l’ADN du groupe qui, à travers ses solutions, travaille à la réduction de son impact environnemental. Moins de matériaux, moins de béton, c’est également réutiliser de la matière et s’inscrire dans une démarche d’économie circulaire.

L’EMR, tout comme la nouvelle version de l’EMS EcoVS déployée en 2018, est né de la collaboration entre l’industriel et CPA Recyclage. Basée à Pont-D’ain (01) à 30 kilomètres seulement du site de production des EMR, CPA recycle depuis plus de 30 ans, les déchets plastiques polyéthylène et polypropylène. Une fois triés, les déchets sont broyés, traités puis transformés en granulés, pour être réinjectés dans le processus de fabrication de nouveaux produits.

40 millions de bouteilles en plastique recyclées

L’EMR et l’EMS EcoVS forment à eux deux une gamme « respectueuse » de l’environnement, souligne KP1 dans une vidéo de présentation. L’EMR affiche un poids carbone d’1,76 kg eqCO2/m2 de plancher, soit 3 fois moins qu’un système traditionnel, avance le groupe. Il est également 35 fois plus léger (2,3 kg) qu’un entrevous traditionnel en béton, diminuant ainsi les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). « Il peut être chargé, déchargé et mis en œuvre par un seul professionnel. Gain de temps et de sécurité garantis ! ».

Le nouvel EMR est aisément découpable et se distingue par des teintes différentes. A noter que les chutes peuvent être réutilisées, réduisant ainsi les déchets sur chantier quasiment à zéro. Autre avantage cité par KP1, sa géométrie spécifique, « unique » sur le marché, qui lui assure une performance mécanique « maximale » et un litrage de béton « optimisé ».

L’EMR, tout comme l’EMS EcoVS, est à destination des planchers sur vide sanitaire. Il s’adapte à tous les types de sols, notamment dans les zones géographiques à risques argiles gonflantes « moyens » ou « forts ». 100% recyclé, il anticipe la RE2020, souligne KP1, et répond aux évolutions sociétales autour de la réduction de l’impact environnemental des bâtiments.

« Le système d’entrevous léger, créé par KP1 il y a plus de 20 ans, s’est démocratisé au fil des années pour devenir aujourd’hui la norme. Nous avons mis cet esprit visionnaire et notre expertise de plus de 60 ans au service de la performance pour concevoir l’EMR : une solution respectueuse de l’environnement, sans compromis sur sa légèreté, sa rigidité et la sécurité des femmes et des hommes sur chantier », déclare Florent GOUMARRE, Directeur Marketing, Communication et Innovation Produits KP1.

Sur un an de production, KP1 prévoit de réutiliser l’équivalent de 40 millions de bouteilles plastiques dans les entrevous EMR et EMS EcoVS.

Rose Colombel

Photo de une : ©KP1