L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) a tenu son assemblée générale ordinaire, réunissant pour l'occasion près de 170 participants. Au programme : bilan des actions menées, transition à la tête de l'organisation et feuille de route ambitieuse pour répondre aux enjeux environnementaux et économiques du secteur.

L'assemblée générale de l'UFME a permis de revenir sur une année marquée par l’engagement constant des trois commissions de travail et de nombreux projets portés en faveur de la rénovation énergétique, du développement durable et de la représentativité de la filière.

Parmi les axes phares : la rénovation des fenêtres continue de mobiliser l’organisation, notamment à travers son manifeste adressé aux pouvoirs publics, le développement d’un réseau d’ambassadeurs régionaux et deux études à venir sur l’impact de MaPrimeRénov’ et les gains énergétiques réels liés au remplacement de fenêtres.

La charte FERVAM II, pilier de l’économie circulaire dans le secteur, poursuit elle aussi son déploiement. Une nouvelle cartographie interactive a vu le jour, tandis que des fiches de bonnes pratiques facilitent la gestion des déchets d’emballage et leur valorisation. L’UFME anticipe également les futures obligations liées à la REP pour les emballages professionnels, avec un accompagnement technique sur mesure pour ses adhérents.

Une communication repensée et un changement à la présidence

Autre moment fort de l’assemblée : le dévoilement d’une nouvelle charte graphique. Celle-ci conserve les codes historiques de l’UFME, mais apporte plus de modernité et de cohérence aux supports de communication de l’organisation, pour renforcer la lisibilité de ses messages. Une fusion des sites web de l’UFME viendra parachever cette stratégie digitale à la rentrée.

Côté gouvernance, Bruno Cadudal, président depuis 2020, a annoncé son départ, saluant « la mobilisation sans faille » des adhérents durant les années complexes liées à la crise sanitaire et à l’inflation. Il passe le flambeau à Laurent Demasles, élu pour un mandat de quatre ans. Ce dernier entend poursuivre la valorisation de la filière portes et fenêtres et renforcer la présence de l’UFME dans les débats publics.

La fenêtre, levier d’avenir pour la transition énergétique

Alors que la réforme de MaPrimeRénov’ et le projet de loi de finances (PLF) 2026 s’invitent dans les débats, l’UFME défend une vision pragmatique et structurée du soutien à la rénovation. Elle propose notamment trois mesures clés sans surcoût pour les finances publiques : maintenir la TVA à taux réduit pour les travaux éligibles, garantir la stabilité du dispositif MaPrimeRénov’, et intégrer les enjeux de santé et d’adaptation climatique dans les aides publiques.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Marie Gérald