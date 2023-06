Canicule : des solutions pour prévenir les coups de chaleur sur les chantiers

L’été n’a pas encore commencé que les fortes de chaleur sont déjà de retour en France. Afin d’aider les professionnels du BTP à éviter les coups de chaleur pendant les épisodes de canicules, Kiloutou rappelle les dernières solutions existantes.

Alors que la France connaît une vague de chaleur avant même l’été, les précautions sont de mises pour permettre aux professionnels du BTP de travailler sur les chantiers sans risquer un coup de chaleur.

Selon le Rapport Santé Publique France 2020, le nombre d’hospitalisations liées aux coups de chaleur a en effet été multiplié par 5 entre 2016 et 2021, et ils représentent 10 % des accidents mortels survenus pendant l’été.

Dans ce contexte, Kiloutou intègre cette année de nouveaux produits à sa gamme « Kare » afin d’accompagner les professionnels du BTP travaillant en extérieur.

3 innovations pour faire face à la chaleur

Lancé par Biodata Bank et testé et approuvé par l’OPPBTP, le bracelet « Canaria » alerte la personne qui le porte d’une hyperthermie et d’un coup de chaleur imminent grâce à une alerte sonore et visuelle. Ce bracelet fonctionne de manière autonome pendant 3,5 mois sans avoir besoin d’être éteint ni rechargé. Il peut ensuite être recyclé. Kiloutou précise que cette innovation a déjà été adoptée par plus de 1 800 entreprises en Europe et au Japon, parmi lesquelles le groupe Vinci.

Autre solution efficace pour lutter contre la chaleur : le gilet rafraîchissant « Kipcool ». Visuellement identique à un gilet haute visibilité classique, il présente l’intérêt de pouvoir être trempé dans l’eau et diffuser la fraîcheur pendant 6 heures à la personne qui le porte, permettant de réduire la température de 7°C. À noter qu’il dispose d’un traitement antibactérien pour éviter les moisissures et odeurs désagréables.

Enfin, Kiloutou rappelle la possibilité d’appliquer une peinture rafraîchissante sur les bases vie de chantiers, grâce à une innovation à base de coquille d’huîtres développée par « Cool Roof ». Cette peinture, qui a déjà été appliquée sur plus d’une centaine de bungalows, renvoie les rayons du soleil, permettant de réduire de 2 à 3°C la température intérieure, et ainsi limiter le recours à la climatisation.

Outre ces solutions, l'OPPBTP recommande aux professionnels du BTP travaillant en extérieur de bien s’hydrater (au moins 3 litres d’eau par jour), et d’adapter leurs horaires de travail lorsque cela est possible.

