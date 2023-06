Alors que le stress hydrique et la sécheresse gagnent en importance, l'innovation tend à apporter des solutions qui réduisent l’impact humain sur l’environnement. C'est le cas du groupe Sapiens, qui sort prochainement le "LV Green", solution de stockage en eau qui facilite l'évapotranspiration des arbres et contribue au rafraichissement en milieu urbain. Présentation avec Patrice Cheval, président du groupe Sapiens.

La solution LV Green n’est pas le premier produit de la gamme LV…

Patrice Cheval : Les produits LV sont des cuves qui sont nées il y a 4-5 ans des problématiques d’eau et de stockage. Notamment en premier lieu avec la loi Alur, avec laquelle on a demandé aux industriels de réguler les épisodes Cévenol [orages affectant principalement les régions des Cévennes et le piémont cévenol, dans le sud de la France, NDLR]. Donc on a sorti un produit de stockage d’eau, de très grande capacité, pour pouvoir arriver à la rejeter en milieu de naturel de façon régulée, et éviter les crues comme à Vaison-la-Romaine.

Depuis, on parle de plus en plus de parkings perméables, pour laisser passer cette eau et éviter ces phénomènes. Sur les épisodes Cévenol, il y a trop d’eau qui arrive sur les réseaux et cela va saturer les stations d’épuration.

Quel plus apporte le LV Green par rapport aux précédents modèles ?

Patrice Cheval : Le LV Fire c’était pour lutter contre les incendies. Ce sont des réservoirs de défense incendie. Quand vous descendez en Provence, vous les voyez souvent dans les milieux boisés, ce sont des cuves qui sont réservées aux pompiers. Quand ils vont en hélicoptère, ils vont pouvoir venir prendre directement l’eau à l’intérieur de la cuve avec une immense trappe, ou en camion citerne pour recharger en eau afin de lutter efficacement contre les incendies.

Après il y a le LV Regule, un bassin de très grand volume - à peu près 2 000 m3 de rétention d’eau en 8 heures - donc c’est très rapide. C’est un peu l’enfant chéri des boîtes de travaux publics, ils aiment bien ce produit-là parce qu’il assure une étanchéité du produit, et puis surtout il se pose rapidement en toute sécurité.

Le LV Green est un produit qu’on vient de breveter, qui sert essentiellement à la réflexion de la préservation de la ressource de l’eau quand elle tombe, pour la restituer le plus rapidement et le plus efficacement possible, quand il y a des phénomènes de sécheresse.

Aujourd’hui, on parle des îlots de fraîcheur. Donc les collectivités et bureaux d’études travaillent sur ce verdissement des boulevards et des avenues. C’est un système qui provoque l’évapotranspiration des végétaux. Il faut planter des arbres de grand volume pour la capacité d’évapotranspiration, et pendant cette phase d’évapotranspiration, ces particules d’eau vont permettre de lutter efficacement contre le réchauffement de ces avenues et faire chuter de façon très significative les températures. C’est un système de brumisation naturelle.

Comment fonctionne le système LV Green ?

Patrice Cheval : Cette cuve est alimentée par les eaux de chéneaux, les eaux de ruissellement de voirie. On collecte aussi l’eau sous les espaces verts, via un système drainant qui s’appelle MP Remédia. C’est un système de géotextile avec des tuyaux de drague qui vont capter les eaux d’arrosage.

Toute cette eau arrive dans un premier compartiment, et on va la conserver, la préserver, jusqu’au phénomène de chaleur, pour pouvoir la ramener et arroser les arbres. Après il y a une cloison, qu’on appelle déversoir. Quand le niveau d’eau est trop haut, il va basculer par dessus la cloison et tombe dans un deuxième compartiment. Mais il est ajouré sur la génératrice basse, qui va favoriser l’infiltration de l’eau directement.

Schéma de fonctionnement du LV Green - Source : Groupe Sapiens

Et si jamais il en arrive encore trop, on a un système de surverse, mécanique ou automatique, qui va permettre d’envoyer l’eau au réseau d’assainissement. On sait qu’on fait chuter de 90 % le phénomène de crue.

Cette eau, on va la restituer, soit par un système de pompage traditionnel, soit par des mèches de capillarité qui vont remonter l’eau au système racinaire de l’arbre. L’idée, c’est que l’arbre adulte vienne chercher l’eau directement à la source, en colonisant les canalisations prévues à cet effet. Le système racinaire va venir coloniser un tube, qui va chercher la ressource d’eau directement dans la cuve, et prendre son besoin en eau.

Couplé au géotextile MP Remédia, combien d’eau peut récupérer le LV Green ?

Patrice Cheval : Chaque fois qu’on arrose, on vient récupérer 98 % de la ressource en eau. C’est-à-dire qu’on arrose toujours avec la même eau. Cela permet de ne pas perdre de l’eau en période de sécheresse, et d’optimiser cette ressource. Simplement parce que quand vous arrosez une pelouse, on a 1 % à 1,5 % de l’eau qui est collectée par la plante, et tout le reste est perdu.

La solution peut servir l’évapotranspiration, mais aussi pour un besoin industriel. L’idée étant de réduire l’impact des prises d’eau sur le réseau d’eau potable publique, où l’on demande de plus en plus d’eau.

Ces innovations tombent à pic, entre le plan Eau annoncé par le gouvernement, mais aussi les lois encadrant l’application du ZAN. Un commentaire ?

Patrice Cheval : Nos modes de consommations doivent évoluer, parce que la pénurie d’eau va devenir très problématique. Il y a 3-4 ans, le changement climatique, on ne l’apercevait pas trop.

Aujourd’hui on s’aperçoit que le Mont Blanc devient le Mont Noir. Du côté italien il n’y a plus de neige toute l’année, et puis côté français ça ne va pas tarder. La glace est en train de s’épuiser, et il ne faut pas oublier que ces glaciers alimentent beaucoup de nappes phréatiques. Or cette eau n’arrive plus jusqu’à elles.

Le système LV Green a pour vocation de récupérer les eaux quelles qu’elles soient. Et sur ces nouvelles zones perméabilisées cela va permettre de la récupérer, la capter, mais surtout la dépolluer avec le nouveau textile drainant MP Remédia [commercialisé entre avril et mai, NDLR]. Cela évite par infiltration d’aller polluer les nappes phréatiques.

Centre-ville, parkings, copropriétés, parcs industriels… Le LV Green s’adresse à différents terrains. Cela nécessite-t-il une modularité du système ?

Patrice Cheval : La capacité du stockage est calée en fonction du besoin sur site. Si on a un espace vert qui fait 30 mètres de large par 50 mètres de long, une cuve de 15 m3 suffira. Si le besoin est énorme, pour un stade par exemple, et bien le stockage fera 110-120 m3.

On a un système, où on attaque à 5 m3 pour aller à 10 m3, 20 m3, 60 m3, 100 m3… Et puis on additionne avec le LV Régule, qui est un système de montage cubes étanches - avec un joint hypra compressé - qui va permettre de faire des stockages énormes.

À quelles régions françaises s’adresse cette solution ?

Patrice Cheval : À tout le territoire national. Aujourd’hui la question se pose de plus en plus dans les grandes municipalités. Dans les petits villages c’est différent, ils n’ont pas tout à fait la même vision. Les grandes municipalités où a été poussé l’étanchéité et le béton à l’extrême, c’est là où la demande est de plus en plus en fréquente.

Et dans tous les nouveaux projets on parle plantation des arbres. Et ces arbres, si on ne leur ramène pas suffisamment d’eau, cela ne sert pas à grand-chose. S’il n’y a pas une goutte d’eau, l’arbre passe en mode résilience, et quand il fait très chaud, il ne va pas évapotranspirer, il va garder son eau.

On démarre tout juste la commercialisation. Le top go sera au salon Espaces BTP à l’Hippodrome de Paris début juillet, où l’on va présenter le produit à nos clients.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Groupe Sapiens