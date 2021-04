Le marché de la porte de garage se porte bien, malgré un contexte difficile pour toute la filière bâtiment. Le segment de la maison individuelle profite ainsi d’un besoin grandissant en personnalisation, porté par le marché de la rénovation. De son côté, l’habitat collectif présente un bilan mitigé, malgré une année 2020 bonne contre toute attente. Des perspectives de développement encourageantes laissent de l’espoir à un marché qui a fait de l’innovation son fer de lance.

Sur le segment de la maison individuelle, les ventes de portes de garage ont été bonnes en 2020, malgré la crise de la Covid-19 et son impact sur tous les corps de métier du bâtiment. Cette stabilité des ventes s’explique, selon Stéphanie Le Borgne, Manager Communication & Marketing de Novoferm, par “une accélération du focus sur l’habitat”. Malgré des arrêts d’usine de deux à trois mois, “les clients installateurs sont restés ouverts pour livrer et poser, ce qui a permis un rattrapage”.

Autre facteur de soutien de la filière, “l’accélération du digital”. Confiné plusieurs semaines à domicile, le consommateur final en a profité pour peaufiner ses projets via les configurateurs en ligne des industriels du secteur. “On reçoit la demande et on la redirige vers l’installateur le plus proche, en fonction des besoins”, poursuit la Manager Communication & Marketing de Novoferm. Qu’elle soit sectionnelle, basculante, enroulable ou coulissante, la porte de garage continue donc d’exercer un attrait certain sur le consommateur, qui place l’entretien et la rénovation de l’habitat au cœur de ses préoccupations.

Quand le garage devient pièce à vivre

“Les gens consacrent du temps et du budget à l’habitat, confirme Stéphanie Le Borgne. Le garage devient buanderie, espace de bricolage. Donc on l’isole, même s’il ne fait pas partie de la RT 2020.” La manager complète: “en rénovation, l’envie de personnalisation est très forte, on consacre davantage de budget pour un portillon, un hublot ou une motorisation.”

Pour Novoferm, l’année 2021 démarre donc sous de bons augures, avec une activité soutenue. Les meilleures ventes de la marque sont la porte de garage sectionnelle de 45 mm, avec une isolation renforcée et des panneaux articulés, la basculante isolante, pour son côté pratique et la facilité de pose, et la latérale, surtout en rénovation où, précise Stéphanie Le Borgne, “la configuration du garage se fait généralement en fonction de la porte de garage”. Autre constat sur les besoins du public, celui en motorisation. Il concerne, selon cette observatrice, 83% des portes sectionnelles, 90% des portes standards, et 65% des basculantes.

Ce qui pousse le marché, selon la porte-parole de Novoferm, “ce sont les produits haut de gamme, surtout en rénovation. Le consommateur final ne veut plus du standard. Il accorde une plus grande importance à la finition intérieure, car il passe du temps dans son garage”. D’où une demande importante en hublot et un soin plus grand accordé à l’esthétique.



De bonnes perspectives pour 2021

Comme l’ensemble de la filière bâtiment, les industriels de la porte de garage ont donc subi les effets de la crise sanitaire. C’est, sans surprise, le cas du leader sur le marché européen, Hörmann, qui développe depuis plusieurs années sa division Habitat Hörmann France, avec une offre de portes de garage, mais aussi portes d’entrée, portes d’intérieur et motorisations. “Le premier semestre 2020, d’une manière générale, a fortement été entaché par la crise de la Covid-19 avec, chez Hörmann, un recul des ventes Habitat par rapport à la même période en 2019”, explique Nicolas Mergenthaler, chef de marché Habitat. Le fabricant constate par ailleurs que l’activité a pu reprendre après la sortie du confinement, “la plupart des chantiers ayant été repoussés et non annulés”. Les deux premiers trimestres ont été certes difficiles, mais “le résultat pour le troisième trimestre 2020 est bon et devrait le rester pendant plusieurs trimestres”.

Sur le segment de l’habitat collectif, “l’année 2020 a été bonne, malgré un mois d’activité en moins”, estime Laurent Fevre, Dirigeant de l’entreprise de fabrication et pose ESTPM (91). Comme nombre de ses confrères de la profession, l’entrepreneur a même été “surpris” et dit avoir “bien travaillé”. Il explique cela par le rattrapage qui a pu se faire dans le courant de l’année, où des contraintes ont été desserrées pour permettre aux entreprises de travailler. 2020 aurait ainsi été meilleure que 2019, selon le dirigeant. “Pendant le confinement du mois de mars, les chantiers ont pu continuer. Il y a eu une période de chômage d’un mois, entre mi-avril et mi-mai, puis nous avons pu reprendre l’activité, le temps que les nouvelles règles se mettent en place”. Le très bon début d’année, en janvier et février, a largement compensé les pertes de ce mois où “personne n’a travaillé”, décalant tous les chantiers d’un mois, comme s’il s’était agi “d’un long week-end”.

“On a toujours besoin d’une porte de garage”

Dans l’habitat collectif, explique Laurent Fèvre, “les commandes se font six mois avant. Depuis un an, les commandes de la maintenance se sont effondrées. Elles sont gelées”. Une très grande partie des travaux non indispensables aurait été reportée d’un an, faute pour les copropriétés d’avoir pu tenir normalement leurs assemblées générales (AG). La loi est depuis venue encadrer la tenue des AG en visioconférence, prolongeant cette possibilité jusqu’au 31 juillet 2021, compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire. Mais rien ne peut empêcher les répercussions de la crise économique sur le marché de la porte de garage. Comme l’explique l’entrepreneur francilien, par ailleurs secrétaire du groupement Actibaie, “en rénovation, la priorité va à l’isolation du bâtiment”.

Dans ce contexte hautement incertain, l’année 2021 démarre relativement bien en termes de commandes, malgré “une baisse des permis de construire”, selon Laurent Fèvre. “On ressent moins les effets de la crise que ceux qui posent les fenêtres, par exemple”. Le dirigeant note que les promoteurs et les entreprises générales ont des rythmes différents. Les promoteurs commandent leurs portes deux mois avant la pose, alors que les entreprises générales réservent ces petits lots pour les fins de chantier. Les répercussions sur l’activité sont donc variables, mais reflètent quoi qu’il arrive les prévisions de la FFB sur l’activité du bâtiment. Un constat que tempère l’entrepreneur: “il se construit moins de logements certes, mais on a toujours besoin d’une porte de garage.”

Pour faire face à la crise qui semble s’installer, les entreprises doivent “batailler sur les prix”, sans sacrifier à leur “prix plancher”, et composer avec l’incertitude, les aléas des “deux ans” à venir, explique le dirigeant. Pour le dire autrement, “on fait le dos rond en attendant que ça passe”. Les demandes dans l’habitat collectif portent, selon Laurent Fèvre, sur la tôle à onde (verticale, horizontale), qui représente 60 à 70% des commandes, le barreaudé (rond, tube, carré), pour 10 à 20%, et les décorations (lanières, fleurs, ronds, carrés), pour 15 à 20% des demandes. Ces portes de garage décorées sont travaillées avec l’architecte, pour passer du croquis au plan numérique et réaliser la découpe au laser. Pour Laurent Fèvre, il s’agit-là d’une opportunité à saisir. “On se bat là-dessus, on a de la marge car les prix ne sont pas encore fixés”. La porte de garage décorée sera-t-elle le nouveau marché à conquérir?

