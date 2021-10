Solichape® Ultra : l’isolation sous chape optimisée

Avec ce nouveau produit dédié à l’isolation des sols sous chape hydraulique, HIRSCH Isolation offre le compromis idéal aux chapistes et carreleurs. En effet, cette solution en polystyrène expansé allie faible épaisseur, faible impact environnemental, haute performance et compétitivité prix. Dès à présent, faisons le point sur cette nouveauté.

31 mW/m.K. Voici le lambda du Solichape® ultra. Il affiche l’une des meilleures performances thermiques pour un isolant en polystyrène expansé et cette caractéristique a ses avantages : l’épaisseur peut être limitée tout en conservant une performance thermique élevée.



Les dimensions du produit lui offrent une facilité de pose et de découpe profitable : de grands panneaux, dont l’épaisseur est choisie selon les besoins du chantier au demi-centimètre près dans un large panel, pour une solution personnalisée.



Le panneau Solichape® Ultra est dédié aux poses collées (dans le cadre du DTU 26.2), certifié ACERMI et classé SC2 en compressibilité. Contrairement aux isolants dits “incompressibles” et classés SC1, qui permettent certes d’économiser un centimètre de chape, mais qui sont plus onéreux, avec le nouveau Solichape® Ultra vous répondrez aux mêmes besoins tout en conservant une épaisseur faible, une résistance thermique élevée et un prix raisonnable.

Le polystyrène expansé est un matériau comportant de nombreux avantages : il est 100% recyclable, et ce, indéfiniment. Il contient lui-même de la matière recyclée pour réduire l’impact durant sa production et a l’avantage de s'adapter aux besoins de chaque chantier grâce à sa découpe et à son large éventail d’épaisseurs.



Notre nouveau service de recyclage de PSE – REuse - est là pour vous accompagner dans vos démarches par le biais de nos équipes. Commandez vos sacs et programmez la récupération de vos chutes directement sur chantier.



Solichape® Ultra est d’ores et déjà disponible à la vente. Contactez vos distributeurs de matériaux habituels pour en savoir plus sur cette nouveauté HIRSCH Isolation.

