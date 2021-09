Panasonic lance une plateforme de gestion pour les installations CVC

Panasonic solutions chauffage et refroidissement annonce le lancement de sa nouvelle solution intelligente de surveillance multi-sites : AC Smart Cloud & AC Service Cloud. Deux outils conçus pour un meilleur contrôle et une gestion avancée des systèmes CVC. Précisions.

Idéal pour les propriétaires, les gestionnaires d'installations et les gestionnaires d'énergie, AC Smart Cloud est une solution intelligente de surveillance multi-sites offrant aux utilisateurs la possibilité de contrôler toutes les installations, où qu'ils soient, 24h/24 et 7j/7.

Disponible via une tablette ou un ordinateur disposant d’une connexion internet, AC Smart Cloud présente de nombreux avantages. Entre autres, elle permet notamment d'aider les utilisateurs à réduire leurs factures d'énergie en s'adaptant aux besoins en chauffage et rafraîchissement. Elle permet également de gérer les paramètres, de définir un calendrier annuel, ou encore de consulter des statistiques.

« En optimisant le fonctionnement des systèmes CVC avec la surveillance à distance, il est possible de prolonger la durée de vie des unités grâce aux actualisations de statut et à la maintenance préventive, ce qui permet d'obtenir un retour sur investissement positif », explique Panasonic.

Une solution évolutive qui permet de surveiller plusieurs sites

AC Service Cloud est spécialement conçu pour les entreprises CVC, les prestataires de services et les professionnels de la maintenance, et permet à ses utilisateurs de contrôler à distance leurs installations. Elle fournit également des actualisations de statut en temps réel pour prévenir les pannes. Tous les paramètres de service des systèmes CVC indiquent la moindre anomalie et aident ainsi à identifier et résoudre rapidement un problème. En un clic, les propriétaires de sites peuvent accorder un accès à distance aux parties autorisées pour la maintenance.

A noter que pour utiliser AC Service Cloud de Panasonic, AC Smart Cloud de Panasonic est nécessaire.

Marie Gérald

Photo de Une : Panasonic