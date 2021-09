H-IONA, 4ème ciment décarboné par Hoffmann Green Cement

Commercialisé par le cimentier Hoffmann Green Cement Technologies, le ciment H-IONA rejoint une gamme existante de trois autres ciments décarbonés. En plus d'encourager le verdissement de l'industrie cimentière, ce quatrième produit a ses particularités : premier à recevoir le marquage CE, seul modèle du fabricant à s’ouvrir aux particuliers, et adaptable à toute application de la construction.

Depuis 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments, dont l’empreinte carbone est significativement réduite par rapport au ciment classique. Après H-UKR, H-P2A, H-EVA, le fabricant lance H-IONA, sa quatrième technologie, qui émet six fois moins de CO2 qu’un ciment traditionnel Portland. L’équivalent donc d’un taux d’émission inférieur à 150 kilogrammes par tonne, qui s’explique sûrement par sa composition et son mode de production à l’usine 4.0 de Hoffmann Green Cement.

Cette dernière est entièrement automatisée et préserve les ressources naturelles par le recyclage de coproduits issus de l’industrie. Le ciment H-IONA se compose principalement de laitier moulu de haut fourneau et de sulfate de calcium, sous forme de liant hydraulique. Sur le plan technique, le produit est ainsi conforme aux exigences mécaniques, physiques, chimiques et de durabilité de la norme NF EN 15743 de juin 2015.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « En outre, il s’agit du premier ciment décarboné ayant obtenu le marquage CE ». Ils complètent : « A travers cette technologie inédite nous démocratisons l’accès au ciment décarboné, c’est en effet la première fois que le grand public aura l’occasion d’utiliser du ciment Hoffmann Green. H-IONA constitue ainsi une opportunité formidable pour chacune et chacun de participer, à son échelle, à une transition vers un modèle de construction plus respectueux de l’environnement ».

C’est pour cette raison que le ciment sera commercialisé en sac d’une tonne, mais également en sac de 25 kilogrammes, au sein d’enseignes spécialisées destinés aux professionnels de la construction et aux particuliers. H-IONA s’adapte ainsi à des nombreuses applications dans la construction : tertiaire, industriel, résidentiel (collectif comme individuel), génie civil et travaux en grande masse, béton agricole, béton pour les stations d’épuration et la préfabrication légère…

Hoffmann Green Cement Technologies poursuit donc son opération séduction auprès d’un marché plus large, tout en servant la décarbonation du ciment. Connu pour émettre 7 % des émissions de CO2 mondiales, le matériau fait l’objet d’une mobilisation de sa filière. Fin mai dernier, le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière (SFIC) avait publié sa feuille de route en faveur de sa décarbonation.

Le document vise notamment la diminution de 24 % ses émissions de gaz à effet serre d'ici 2030 par rapport à 2015, puis de 81 % d'ici 2050. Si ciment et environnement ne semblaient pas autrefois rimer ensemble, Hoffmann Green Cement Technologies et autres cimentiers sont bien déterminés à indiquer le contraire.





Virginie Kroun

Photo de une : Hoffmann Green Cement Technologies