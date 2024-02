Le groupe Poujoulat, spécialiste des conduits de cheminée, dévoile Vitalome, sa nouvelle marque dédiée à la ventilation. L'objectif : offrir une meilleure qualité de l’air intérieur aux résidents de maison individuelle.

Dans 95 % des maisons individuelles, le système de ventilation installé dans les combles tombe dans l’oubli, ou presque, et n’est pas entretenu.

Les bouches de puisage de la VMC sont généralement bien nettoyées, mais le moteur, plus difficile d'accès, est souvent négligé. Pire encore, le réseau de gaines, essentiel au bon fonctionnement du système, est souvent complètement ignoré. Cette négligence entraîne une inefficacité progressive du système de ventilation, conduisant à une pollution de l'air intérieur.

C'est face à ce constat qu'est née Vitalome, la nouvelle marque du groupe Poujoulat, qui s'engage à offrir « la maison du bon air » avec un réseau de ventilation nouvelle génération, conçu pour être performant, durable et facilement entretenu.

« Chaque composant a son importance »

« Sur 18 millions de maisons individuelles en France, 30 % ne sont pas équipées de ventilation, 30 % ont une ventilation naturelle (arrivée d’air), et seulement 30 % sont équipées d’un système mécanique VMC simple flux hygro A ou B », explique Frédéric Coirier, président directeur général du groupe, lors d'une conférence de presse.

Par ailleurs, 87 % des logements dépassent le taux de Composés Organiques Volatils (COV) recommandé, indique Poujoulat, qui souligne également que la présence d'humidité dans les maisons augmente le risque de développement d'allergènes et de maladies respiratoires. Au contraire, une mauvaise ventilation peut causer des dégradations de l'habitat avec la formation de moisissures et de pourriture aux murs.

Le réseau de ventilation Vitalome se distingue par son caractère « ingénieux, performant et unique sur le marché ». Doté de technologies brevetées, il cherche à assurer une circulation d'air optimale, et garantir une qualité de l'air intérieur conforme aux normes les plus strictes.

De plus, grâce à une gamme de produits développée selon cinq niveaux d'exigence, Vitalome tend à s'adapter à toutes les configurations de maisons existantes, qu'elles soient de plain-pied ou à étages.

Selon le spécialiste des conduits de cheminée, la ventilation participe à hauteur de 20 % à la performance énergétique d'un bâtiment, et insiste sur le fait que chaque composant du système de ventilation, des bouches au moteur, en passant par les conduits, « a son importance pour garantir une ventilation propre et efficace s’il est entretenable », souligne Stéphane Thomas, membre du comité stratégique du groupe Poujoulat et directeur général de Vitalome.

S'appuyer sur l'expertise du groupe

Le groupe Poujoulat capitalise sur son savoir-faire industriel pour offrir des conduits de ventilation en acier galvanisé, un matériau réputé pour sa durabilité et sa recyclabilité. En s'appuyant sur un réseau de professionnels qualifiés, l'industriel souhaite que le système de ventilation soit considéré comme le « poumon » de la maison.

Conçus en France, les conduits de ventilation Vitalome sont fabriqués dans l’usine principale du groupe Poujoulat à Granzay-Gript, près de Niort, ainsi que sur le site de WestaFrance à Tourcoing, spécialisé dans la conception et la fabrication de conduits flexibles métalliques pour le chauffage, la ventilation et l’industrie.

Frédéric Coirier compare l'approche de Vitalome à celle qui a conduit « au succès de Cheminées Poujoulat il y a 35 ans, et celle d'Euro Énergies en 2007 », soulignant ainsi l'engagement de l'entreprise à répondre à « un véritable enjeu et à proposer un produit innovant et durable ». L'objectif : réinventer le réseau de ventilation en maison individuelle.

Marie Gérald

Photo de Une : Groupe Poujoulat