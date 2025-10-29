Programme Hospitalier MALERBA : des solutions toujours plus performantes pour les établissements de santé

MALERBA renforce son Programme Hospitalier avec de nouvelles solutions alliant sécurité, hygiène et durabilité pour les établissements de santé.

Depuis plus d’une décennie, MALERBA met son savoir-faire au service des environnements hospitaliers. À travers son Programme Hospitalier, le fabricant français développe une offre complète de blocs-portes techniques conciliant innovation, sécurité, durabilité et confort d’usage. Objectif : accompagner les acteurs du secteur dans la conception d’espaces de soins à la fois sûrs, fonctionnels et esthétiques.

Une nouvelle génération de blocs-portes anti-rayons X

Dernière innovation en date, MALERBA enrichit son catalogue avec une gamme de blocs-portes anti-rayons X destinés aux salles de radiologie et de radiothérapie. Conçus pour assurer une protection efficace contre les rayonnements ionisants, ces produits contribuent à la sécurité du personnel médical comme des patients.

Disponibles en un ou deux vantaux, avec ou sans classement de résistance au feu EI30, ces modèles offrent une équivalence plomb de 2 mm conforme à la norme NFC 15-160.

Leur conception technique intègre notamment :

un vantail bois de 45 mm d’épaisseur avec âme isolante,

des parements plombés de 1 mm sur chaque face,

une huisserie bois équipée d’un joint intumescent et d’une feuille de plomb,

des finitions prépeintes, stratifiées ou plaquées, assorties de couvre-joints plombés.

En complément, il est possible d’y intégrer des protections PVC ou des vitrages anti-X.

« L’innovation ne s’arrête pas là : nous compléterons prochainement cette gamme avec des châssis vitrés anti-X », annonce David PALMERO, Directeur Commercial de MALERBA.

Portes HYDRO : la performance éprouvée face à l’humidité

Pour garantir la durabilité de ses portes en milieux humides, MALERBA a soumis sa gamme HYDRO à la norme NF EN 16580, référence européenne en matière de résistance à l’eau.

Les essais les plus exigeants – notamment l’exposition à des projections d’eau et l’immersion (10 mm d’eau pendant une heure) – ont été franchis avec succès. Résultat : la gamme obtient le classement P(S), attestant d’une résistance exemplaire à l’humidité.

« Ces résultats confirment la fiabilité de nos portes HYDRO, de plus en plus plébiscitées dans les hôpitaux et établissements recevant du public », souligne David PALMERO.

Blocs-portes vitrés D.A.S. motorisés : quand sécurité incendie rime avec confort d’usage

Répondant aux enjeux de sécurité incendie et de gestion des accès dans les établissements de santé, MALERBA dévoile également une nouvelle gamme de blocs-portes vitrés D.A.S. motorisés, classés EI30 et EI60 et dotés du pivot linteau T5 PLM.

Présentés en avant-première sur Artibat 2025, ces modèles conjuguent esthétique, hygiène et accessibilité.

Leur conception permet :

une ouverture automatique bilatérale,

une commande sans contact limitant la propagation des maladies nosocomiales,

une compatibilité CMSI pour le compartimentage coupe-feu,

et un dispositif de sécurité flatscan conforme à la norme EN 16005.

Disponibles en 1 ou 2 vantaux vitrés, avec huisserie bois et multiples dimensions, ces blocs-portes s’adaptent aux nouveaux usages des établissements de santé.

« L’intérêt pour les blocs-portes motorisés s’explique par plusieurs facteurs : le vieillissement de la population, la prise en compte du handicap, l’arrivée des robots d’assistance et la recherche d’une meilleure hygiène des surfaces », analyse David PALMERO.

Un partenaire de confiance pour les acteurs du soin.

Avec un Programme Hospitalier toujours plus abouti, MALERBA confirme son rôle de partenaire clé du secteur hospitalier.

Son offre de blocs-portes techniques répond aux enjeux cruciaux de sécurité, d’hygiène, d’accessibilité et de durabilité, contribuant à la performance globale des bâtiments de santé.



Par Camille Decambu