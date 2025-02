Née en 2020, la start-up Feelbat lance Delta L+ Mini, son plus petit capteur de fissures. Sa précision va jusqu'au 100ème de millimètre.

Petit à petit, Feelbat conçoit des capteurs de fissures de plus en plus minis. En témoigne le lancement de sa solution Delta L+ Mini en cette fin janvier. Malgré sa taille, ce petit capteur de fissures connecté a été conçu pour présenter une précision jusqu’au 100ème de millimètre dans la surveillance des structures.

« C’est une immense fierté de voir Feelbat lancer une innovation aussi révolutionnaire que le Delta L+ Mini. Ce capteur incarne notre ambition : rendre accessible à tous une technologie de pointe pour préserver nos bâtiments et infrastructures, tout en répondant aux défis des changements climatiques », résume avec enthousiasme Jean-Christophe Habot, fondateur de Feelbat. Le prix du Delta L+ Mini est à 399 €, 1 an de connexion à distance inclus.

Les fissures sur les bâtiments, liées entre autres au RGA, sont un fléau en France et génèrent des questionnements en termes d’indemnisation.

Capteur de luminosité intégré, pose optimisée, prix abordable…

À travers le réseau LPWAN - de basse consommation et de longue portée -, le Delta L+ Mini peut se connecter à un cloud sécurisé et y transférer les données collectées en temps réel.

Le professionnel peut configurer et analyser lesdites informations sur l’application mobile Feelbat ou le portail web Feel Monitoring. « Un capteur de luminosité intégré permet d’évaluer l’exposition solaire des structures pour tenir compte des dilatations liées à la température », souligne la start-up fondée il y a cinq ans.

Le Delta L+ Mini est également doté d’un système de collage breveté, rendant la pose rapide (environ 3 secondes). Par son armature en polycarbonate et fibre, le capteur est présenté comme étanche et résistante aux chocs, comme compatible avec divers matériaux (briques, bois, métal, pierre, etc.) et climats. Le modèle est ouvert à la surveillance de différentes structures : bâtiments, ponts ou infrastructures industrielles.

Virginie Kroun

Photo de Une : Feelbat