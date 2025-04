Le fabricant de menuiseries extérieures Préfal lance ExigencePlus 80. Cette nouvelle fenêtre PVC premium intègre différents avantages, entre ses bonnes performances AEV et son esthétique « épurée et discrète ».

Spécialiste français de la menuiserie extérieure PVC et aluminium, Préfal lance une nouveauté dans ses ouvrants de 80 mm. Il s’agit du ExigencePlus 80, modèle que la marque qualifie de premium.

De bonnes performances AEV

Si le modèle s’appelle Exigence, c’est qu’il renvoie à des performances techniques. Préfal fait état de performances Air – Eau – Vent (AEV) « excellentes ».

Sa imperméabilité à l’air est à A4 - le plus au niveau - et rend la fenêtre résistante à des vents de 112 km/h. Par son classement VB2, l’ouverture peut même résister jusqu’à des rafales de 130 km/h. Elle affiche une étanchéité à l’eau de 8A, montrant une forte résilience face aux intempéries comme la pluie ou les orages, et à l’humidité.

La fenêtre ExigencePlus 80 installée sur une maison - Crédit photo : Préfal

L’ExigencePlus 80 est également équipé du vitrage Eclaz Zen de Saint-Gobain Glass France. Son coefficient thermique (Ug) est estimé à 1,1W/m2.k, réflétant sa capacité à contrôler les apports solaires sans impacter les apports lumineux. La solution de vitrage serait ainsi adaptée au confort d’été comme celui d’hiver.

Sécurité renforcée

L’ExigencePlus 80 intègre des éléments de sécurité, dont son ouvrant semi-fixe. Ce dernier est équipé d’une crémone à levier, accompagnée de gâches de sécurité anti-arrachement et de galets champignons sur les traverses haute et basse. Pour les portes-fenêtres, une serrure à clé est développée.

Gâches anti-arrachement sur la fenêtre ExigencePlus 80 - Crédit photo : Préfal

En option, la fenêtre PVC peut s’associer à Alarm Connect contre les intrusions et une poignée Secuforte Toulon pour la sécurité enfant.

Sans compter son oscillo-battant, qui offre par ailleurs une bonne aération.

Une « esthétique épurée et discrète »

Autre point fort souligné par Préfal : l'« esthétique épurée et discrète » de l’ExigencePlus 80. La fenêtre est dotée d’un ferrage symétrique (invisible en option).

Ferrage invisible sur la fenêtre ExigencePlus 80 - Crédit photo : Préfal

Sa poignée Secustik Toulon est disponible en quatre coloris (blanc, noir, gris anthracite 7016 ou aspect inox). Cet élément est aussi positionné sur un battement centré, dont le design carré est réduit à 112 mm - parcloses assorties. Les soudures sont invisibles, et ce sur toute la palette de couleurs disponible (masse, plaxées, acrylcolor).

Fabriquée en France, la fenêtre ExigencePlus 80 est disponible en trois teintes masse, 13 teintes plaxées - avec bicoloration possible - et sept teintes acrylcolor.

Virginie Kroun

Photo de une : Préfal