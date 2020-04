A l’heure de la crise sanitaire, l’enseigne Bricoman n’oublie pas pour autant les artisans. Alors que plus de 60 % des artisans sont amenés à travailler plus de 50 heures par semaine, Bricoman lance l’application gratuite « Todomo » afin d’alléger leur quotidien. Au programme, plusieurs fonctionnalités sont proposées pour répondre à leurs besoins. On y retrouve, entre autres, une « To Do List » au jour le jour, un suivi des paiements et facturation, ou encore une bibliothèque d’ouvrages personnalisée.

L’enseigne Bricoman lance sa nouvelle application « Todomo », destinée aux artisans dans le but de faciliter leur quotidien. Thomas Gonin, responsable communication et digital de Bricoman, explique que la création de ce nouveau service est partie d’un constat général : « être artisan est hyper complexe car il exerce plusieurs métiers dans la journée : chef d'entreprise, commercial, maître d'ouvrage, comptable... » Néée d’« un ensemble d’opportunités » cette application a été conçue en collaboration avec la communauté des Pro Bricoman, à l’occasion « d'une journée "L'atelier des Pros" by Bricoman” qui a été un formidable moment de rencontre entre artisans, collaborateurs Bricoman et Adeo. Ils ont travaillé ensemble sur les irritants quotidiens des artisans », précise Thomas Gonin. Ainsi, plusieurs fonctionnalités sont proposées aux artisans, telles que l’élaboration et la simplification des devis, un suivi des paiements et des facturations, mais également un calendrier détaillé par chantier ou encore, une « To Do List » au jour le jour. « L'application a pour objectif d'être un outil utile à l'artisan pour lui faire gagner un maximum de temps dans toutes les facettes de son métier. Elle est bien sûr vouée à proposer de plus en plus de fonctionnalités pour apporter une véritable plus-value pour le professionnel », ajoute T. Gonin. Parmi les fonctionnalités attendues : le catalogue, qui « simplifiera la réalisation de devis pour les artisans ».

Propos recuellis par Dina Tiouti Photo de une : ©Bricoman

