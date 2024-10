La sobriété énergétique, c’est maintenant !

L’offre large et complète du catalogue CHAROT permet à chaque besoin de trouver une solution performante, tout en priorisant les consommations d’énergie renouvelable.

Les préparateurs d’E.C.S thermodynamique pour le collectif +ECO DYN2

Les multiples gammes de ballons multi-énergies en acier revêtu et inox de 300 à 3000 litres en standard et plus de 100 m3 en spécial

Les chaudières électriques de 6 à 1260 kW

Les échangeurs solaires collectif

Les récupérateurs de calories des eaux grises des douches

L’expertise de l’entreprise depuis 1932 dans les domaines tertiaires, collectifs et industries est renforcé en permanence par notre service R&D.

Les solutions ENR s’imposent car elles sont fiables et avec des retours sur investissements courts.

Notre site internet riche de toutes les documentations, plans, tutos de tout le catalogue est ergonomique et permet également le suivi des commandes, factures et de réaliser des devis.

Le logiciel de détermination des produits en quelques clics suivant le projet et les énergies disponibles sur le site procure un gain de temps important et une précision dans le choix.

