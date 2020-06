Alors que nous entrons dans la période estivale et que 31 % des Français déclarent souffrir régulièrement de la chaleur (baromètre de l'habitat sain 2016), Velux en profite pour rappeler les solutions qui permettent de conserver la fraîcheur ou d'occulter la lumière, selon l'effet recherché.

Quand il se met à faire très chaud sous les toits l'été, notamment dans les logements anciens pas toujours bien isolés, bloquer la chaleur devient primordial pour ne pas suffoquer en cas de canicule.

Outre l'installation d'un vitrage solaire, Velux rappelle l'importance des volets roulants, stores et autres pare-soleil pour les fenêtres de toit. Selon l'effet recherché, certains permettent de bloquer la chaleur et de réduire le bruit, ou encore d'occulter ou tamiser la lumière.

Volets roulants, stores ou pare-soleil ?

Pour Velux, la solution la plus efficace contre la chaleur et le bruit reste les volets roulants, qu'ils soient solaires ou électriques. Il permettent en effet de réduire de 5°C la température intérieure, quel que soit le type de vitrage et la zone géographique. Le spécialiste des fenêtres de toit souligne que ces volets peuvent occulter totalement la lumière pour obscurcir une pièce, même en pleine journée, ce qui n'est pas toujours le cas des stores et autres pare-soleil. Ses autres atouts : l'isolation acoustique et thermique. En été, le volet roulant permet de conserver une chambre tempérée et calme. L'hiver, il empêche le froid de rentrer et permet ainsi de réaliser des économies d'énergie.

Velux en profite également pour présenter sa nouveauté : les volets roulants à énergie solaire, composés de toile opaque à la fois souple et résistante. Ces derniers sont particulièrement adaptés pour les fenêtres à projection et à grands angles d'ouverture, et ce, même quand la fenêtre est ouverte. Ils ont également l'avantage de s'installer rapidement depuis l'intérieur, et sans travaux.

Enfin, les stores extérieurs pare-soleil permettent de bloquer la chaleur et les rayons UV tout en laissant entrer la lumière, ce qui est particulièrement appréciable lorsque l'on veut garder de la luminosité mais éviter de faire entrer la chaleur dans une pièce. Selon une étude, ils permettraient en effet de bloquer jusqu'à 86 % de la chaleur.

Optimiser le confort thermique

Pour réguler au mieux la température, Velux propose par ailleurs sa solution connectée Velux Activ with Netatmo. Grâce à un système relié aux données météorologiques locales et à des capteurs de température, cette technologie anticipe les excès de chaleur et déclenche automatiquement la fermeture des protections solaires pour maintenir la fraîcheur des pièces. Le système peut par ailleurs être piloté depuis un smartphone et par commande vocale.

C.L.