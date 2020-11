Paris-Ouest Construction, promoteur-constructeur à Paris, a signé début octobre, un accord cadre de 3 ans avec la société RESOLVING, plateforme collaborative basée sur le Cloud pour gérer les données, afin de se renforcer sur la voie de la digitalisation de ses métiers de la construction et de la rénovation. Les modules « Suivi de Chantier et Gestion des Formulaires », « GED » puis « BIM » de la suite Resolving seront mis en place.

En octobre dernier, Paris-Ouest Construction, entreprise familiale et indépendante, a signé un accord de 3 ans avec le spécialiste de la digitalisation des métiers du BTP, Resolving. Le but de ce nouveau partenariat est de trouver plusieurs solutions collaboratives et d’adopter les outils digitaux proposés par Resolving, accessibles sur ordinateur et/ou tablettes numériques.

« Nous savons que la transition numérique du bâtiment, au stade de la construction mais aussi de la gestion est une source d’optimisation énergétique globale de la filière », indique Xavier Tournillon, Directeur Technique et de la Transition Numérique du Bâtiment de Paris-Ouest Construction.

Pour rappel, Resolving, créé en 2003, a déjà séduit un grand nombre d’acteurs de la construction et de l’immobilier. La société se veut être « un accélérateur digital » et son objectif est d’aider et d’accompagner au mieux ces nombreux acteurs dans leur transformation digitale. Resolving, qui dispose de son propre processus d’affichage BIM (Building information modeling), permet de couvrir l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment et ainsi d'optimiser la gestion des documents diffusés pendant toute la période d’un projet.

Une transformation digitale

C’est en juin 2020 et après des test en vraie grandeur que Paris-Ouest Construction décide officiellement d’impulser une nouvelle étape et opte définitivement pour les solutions proposées par Resolving. Cette dernière viendra ainsi en appui, pour aider à mettre en place des méthodes de recueil, d’analyse et de standardisation des pratiques utilisateurs, phases préliminaires à toute digitalisation effective des méthodes et process internes. Les consultants Resolving contribueront également à former les utilisateurs aux outils. Il seront en contact direct avec la direction technique de la transition numérique du bâtiment de Paris-Ouest Construction, composée de 8 personnes (ingénieurs coordinateurs, modeleurs et développeurs) dont 4 sont spécialistes du BIM.

Les modules « Suivi de Chantier et Gestion des Formulaires » seront les premiers à être déployés. Ce changement technologique marque un engagement fort en faveur d’un avenir complètement digitalisé et n’en est que la première brique. C’est en fin d’année que les modules complémentaires « GED » et « BIM » seront mis en place.

« Pour les 15 chantiers que nous menons en parallèle, les outils digitaux sont susceptibles d’être utilisés par 50 à 80 utilisateurs, aux profils métiers et à la culture IT divers. Mais notre rôle ne se résume pas à imposer un nouvel outil, mais bien à accompagner le changement, c’est-à-dire concrètement, tous les utilisateurs, pour engager le mouvement de transformation numérique de toute l’entreprise », explique Xavier Tournillon avant de conclure « Nous sommes très engagés en faveur de ces évolutions, et les outils de Resolving vont nous y aider. »

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock