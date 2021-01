Cerqual annonce intensifier son offre digitale. L’objectif, une intégration facilitée des exigences et procédés de certification NF Habitat dans les approches BIM, et accompagner les acteurs du logement dans leur transition numérique. Certains services seront désormais accessibles à l’ensemble de la filière. Précisions.

Qualitel a initié en 2015 le projet R&D, nommé QualiBIM dont l'objectif est de faciliter l’intégration des exigences de certification dans les projets et à apprendre à utiliser les outils numériques « BIM ». Depuis, l’association travaille activement à intégrer les process de certification NF Habitat – NF Habitat HQE à la démarche. Le référentiel de certification a ainsi été « BIMé ». En d’autres termes, « la sémantique associée a été recensée et structurée dans un dictionnaire de données, mise en relation avec certains standards de systèmes de classification comme Omniclass, MasterFormat et Uniformat », détaille un communiqué.

En parallèle, Cerqual a lancé l'application NF Habitat pour digitaliser, dans une logique de simplification, l’accès aux exigences de la certification, leur prise en compte dans les projets et leur évaluation.

L’application NF Habitat

Accessible via Android et Apple et dans les logiciels de conception ArchiCAD et Revit, via l'installation d’un plugin, l’application NF Habitat permet notamment d’accéder plus facilement aux exigences du référentiel et d’évaluer ses projets au regard de ces exigences. Mais aussi de déclarer les membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet et leur ouvrir des droits d’accès à l’application. Elle permet également d’échanger sur le traitement des exigences directement via l’application grâce à son outil au format openBIM BCF. Enfin, elle donne lieu à un tri dynamique des exigences en fonction des éléments sélectionnés dans la maquette numérique accessible dans les plugins ArchiCAD et Revit.

« La digitalisation des process de certification, dans une logique constante d’optimisation de la qualité, est l’une de nos priorités. Plusieurs travaux ont été menés dans ce sens, notamment en lien avec notre application d’évaluation NF Habitat. La mise à disposition de nouvelles fonctionnalités collaboratives, pour les titulaires de la certification, et l’ouverture de certains services à tous les acteurs du logement, constituent en cela des étapes-clés », explique Pierre-Henri Julien, directeur général de Cerqual Qualitel Certification.

Certaines fonctionnalités accessibles à l'ensemble des acteurs du logement

Initialement réservée aux acteurs titulaires de la certification NF Habitat – NF Habitat HQE, l’application NF Habitat est désormais accessible à l’ensemble du secteur, pour une partie de ces fonctionnalités. Dorénavant, architectes, promoteurs, acteurs de l’immobilier social, bureaux d’étude, peuvent ainsi y accéder. Le but étant de visualiser facilement les exigences NF Habitat - NF Habitat HQE, dans leur environnement numérique. Ainsi, ils peuvent s’approprier le référentiel NF Habitat, le mettre en perspective avec leur projet, et envisager de s’engager dans une démarche de qualité certifiée.

Pierre-Henri Julien annonce que d'autres évolutions sont également à venir : « Nous travaillons par exemple sur l’intégration d’un système de GED - Gestion Electronique des Documents, d’un viewer de maquettes numériques au format IFC, ou encore d’un outil d’analyse automatique du contenu des pièces écrites et des maquettes numériques IFC ».

A noter que tous les intervenants des projets en cours de certification NF Habitat – NF Habitat HQE ont accès au mode collaboratif de l’application.

Marie Gérald

Photo de une : ©AdobeStock