Edycem dévoile la première application de qualification des parements de voiles en béton « EDYBet.Only ». Ce nouvel outil, concrétisant le travail de l'école de recherche de Centrale Nantes, permet de définir objectivement la qualité d’un parement sur un chantier fini. Explications.

Basée dans l’ouest de la France, Edycem, la branche béton du groupe Herige, possède 33 centrales à béton et bénéficie du droit d'usage de la marque NF BPE. La société a pour objectif de proposer des produits innovants, développés dans son laboratoire R&D, aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.

En collaboration avec l’école de recherche Centrale Nantes et l’entreprise vendéenne Gustav by Cocktail (spécialisée dans le traitement de l'image) l’application gratuite « EDYBet.Only », offre, en quelques clics, une synthèse technique et précise de la qualification du parement de voile en béton analysé. Cette solution prouve la volonté d'Eycem de créer un lien avec les entreprises de mise en œuvre afin d’optimiser l’association béton, coffrage et mise en œuvre.

Objectivité et transparence

Disponible sous Android et iOS, et téléchargeable gratuitement via le site internet, « EDYBet.Only » permet d’analyser, grâce à un nuancier, des critères non perceptibles par l’œil humain comme les effets d’ombre et de lumière. Simple à utiliser, l’application nous guide à travers quatre modules. Grâce à une simple photo, elle analyse le parement à étudier. Elle se compose d'un mode d’emploi pour faciliter la prise en main de l’outil, de l’historique des projets pour consulter l’ensemble des chantiers étudiés, et de la synthèse de la norme NF P 18-503 qui reprend, sous forme d'un tableau, la qualification globale du parement. Les critères de la norme NF P 18-503 reposent notament sur la texture et la teinte, la texture « bullage » définie par un bullage moyen, un bullage concentré ou des défauts localisés, et la teinte, appréciée sur une échelle de gris comprenant 7 niveaux.

Cette norme NF P 18-503, effectue un classement de tolérances entre différents critères d'appréciation de la qualité d'une surface de béton, et peut être utilisée pour fixer des exigences, mais aussi pour identifier un parement par rapport à une référence. Elle s'applique principalement aux ouvrages de génie civil et au bâtiment, et concerne aussi bien les éléments coulés en place que les préfabriqués.

« Ces constats établis apportent de la valeur ajoutée au service Edycem et favorisent le bon déroulement des échanges entre les différents acteurs du chantier », souligne le communiqué.

Marie Gérald

Photo de une : EDYCEM