Un diagnostic de rénovation énergétique à distance grâce à l’IA de Kelvin

La start-up Kelvin a récemment présenté son nouvel outil, un moteur d’intelligence artificielle à l’attention des professionnels du secteur de la rénovation énergétique. Le point avec Clémentine Lalande, co-fondatrice et directrice générale de Kelvin.

Il existe plusieurs simulateurs permettant de se faire une idée du DPE d’un logement et de savoir quels peuvent être les bons travaux à engager pour un projet de rénovation. La startup Kelvin, co-fondée par Clémentine Lalande en 2023, a récemment présenté son moteur d’intelligence artificielle dédiée aux professionnels du secteur.

Comment ça marche ?

Ce nouvel outil permet d’évaluer à distance le potentiel de rénovation énergétique d’un logement et les économies d’énergie envisageables. Mais alors, comment fonctionne-t-il ?

« La première étape consiste vraiment en un simulateur. Il est nécessaire de rentrer l’adresse du bien à analyser, et uniquement son adresse. Chez Kelvin, nous avons développé des modèles géostatistiques. Ces modèles vont inférer une douzaine de bases de données pour essayer de décrire du mieux possible la propriété. Cette base va déjà nous permettre d’obtenir une première estimation », nous explique Clémentine Lalande.

Une fois l’estimation réalisée, l’IA va générer un indice de confiance. « Celui-ci détermine la fiabilité du premier pronostic. Nous avons accès à la meilleure donnée disponible, en assimilant plus de 10 bases de données sur le parc français. Il n’y a pas de miracle, avec des données aussi précises, l’IA ne peut qu’être performante », précise la co-fondatrice de Kelvin.

Il s’agira ensuite d’affiner le diagnostic. En accédant à une console, et par le biais d’un appel téléphonique avec le particulier par exemple, le professionnel peut modifier et compléter diverses informations, en les rentrant dans la plateforme. Une mise à jour qui doit permettre de préciser l’estimation.

Un outil pensé pour les professionnels du secteur

Disponible depuis septembre 2024 et attendu en version pro pour le 11 février prochain, ce nouvel outil a tout pour se démarquer des autres simulateurs du marché : « En comparaison à certains simulateurs qui prennent la forme d’un questionnaire très long et pouvant comporter certaines limites, l’expérience que l’on propose avec notre IA est fluide et précise, car l’estimation se base sur des données qui vont reconstituer le cadastre. De plus, nous n’avons pas besoin que le logement scanné ait un DPE bien défini pour réaliser l’estimation, contrairement à d’autres simulateurs », souligne Clémentine Lalande.

Ce moteur d’intelligence artificielle semble donc vouloir prendre à contrepieds ses pairs. Et celui-ci est né d’une volonté bien précise, comme nous l’explique la co-fondatrice de Kelvin : « En travaillant sur cette IA, nous avions la volonté de nous mettre dans les chaussures de tous les professionnels de la rénovation énergétique. Notre outil doit permettre d’avoir une première réponse sur l’état d’un logement, avant même que les professionnels en question n’aient eu à se rendre sur les lieux ».

Que peut-on imaginer pour la suite ?

Malgré un produit déjà présent sur le marché, celui-ci est encore loin d’être achevé. Divers ingénieurs IA et data travaillent continuellement à améliorer l’outil, comme nous l’affirme Clémentine Lalande : « On cherche toujours à muscler les modèles, et la donnée qui nourrit ces derniers, car c’est presque autant le nerf de la guerre que l’IA elle-même ».

Kelvin travaille également sur un autre produit, qui doit permettre à l’artisan de se confronter à la réalité pour s’assurer que les plans du projet de rénovation tiennent la route. « Pour mieux préparer la visite de l’artisan, la rendre plus efficace et faire en sorte qu’il puisse mieux se concentrer sur le commercial ou la technique, on travaille sur la mise en place d’une visite assistée par image. Il s’agit d’un logiciel qui va collecter, à l’aide d’un agent sur place, des vidéos du logement. Celles-ci vont être automatiquement analysées par l’IA, qui va ensuite détecter les problèmes ou confirmer le plan des travaux », explique la co-fondatrice.

Ce nouvel outil, supposé optimiser le travail des artisans, doit voir le jour au printemps. Une version bêta est déjà disponible.

Propos recueillis par Jérémy Leduc

Photo de une : ©Kelvin