Impression 3D : les premiers murs du chantier Viliaprint ont été assemblés !

Depuis la permission de chantier en janvier 2020 et son lancement en avril 2021, le projet Viliaprint avance. 3 logements sociaux sur 5 ont passé l’étape de l’assemblage de leurs murs, fabriqués grâce à l’impression 3D. Depuis, de nombreuses récompenses, ont été décernées à Viliaprint pour l’usage de ce procédé innovant. Une fierté pour Plurial Novilia, qui a lancé le projet avec l’aide de professionnels du BTP, d’entreprises du digital et d’acteurs institutionnels.

Le projet Viliaprint voit enfin sa première pierre posée depuis le début des travaux en avril dernier, soit trois ans après son lancement au sein de l’écoquartier Réma’Vert à Reims. Conçues par Plurial Novilia, filiale du Action Logement, trois maisons de plain-pied sur cinq ont vu leurs murs posés et liaisonnés sur le site par les équipes du constructeur Demathieu Bard.

La particularité de ces murs ? Ils proviennent tous d’une impression 3D béton conjointement imaginée par Plurial Novilia et la societé XtreeE. Ayant reçu en novembre 2020 la certification Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), ce dispositif fait appel à un béton fabriqué par le cimentier Vicat.

« Un procédé constructif moins polluant, moins coûteux, plus rapide à déployer et qui va pouvoir être partagé avec l’ensemble des bailleurs », explique Jean-Claude Walterspieler, président de Plurial Novilia. Pour Alain Nicolas, directeur général de Plurial Novilia, cette première étape opérationnelle est l’aboutissement de longs mois de collaboration.

Un travail de longue haleine

« Nous avons eu une grosse phase de préparation et de synthèse pour valider l’ensemble de la conception informatique du modèle imaginé par le cabinet d’architectes avant de lancer l’impression », raconte Sébastien Allard, conducteur de Travaux Principal chez Demathieu Bard. « Nous avons ensuite travaillé avec XtreeE sur la mise en production des murs (planning de production, contrôle du PAQ , moyens de transports et de levage), ce qui rallonge aussi la phase amont ».

Malgré une phase de réflexion très longue, le montage sur site des murs ne prend qu’une demi-journée. Une opération facilitée, car les fondations, la structure des poteaux et le dallage, étaient déjà prêts pour l’assemblage. Les installations ont nécessité un grutage au millimètre, effectué par le chef de chantier, un chef d’équipe et deux maçons expérimentés.

« Nous nous sommes inspirés à la fois de la liberté laissée par l’impression de murs en 3D, notamment en termes de courbes, et par la possibilité de la construction hors-site en termes de modules », développe Emmanuel Coste, architecte contributeur du projet. « Le test réalisé l’an dernier avec l’impression de murs prototypes et les nombreux essais réalisés pour renforcer l’étanchéité ou la résistance aux chocs des murs nous ont permis de valider l’essentiel de nos intuitions de départ », complète Alain Guillen, directeur général de XtreeE.

Au-delà de la souplesse architecturale et la performance des murs, le chantier Viliaprint tend à atteindre des objectifs de coûts et de délais de construction, moins de pénibilité pour les équipes, et moins de nuisances pour les riverains. La dimension environnementale du projet est également très importante pour ses créateurs, notamment en termes d'économies de matière.

La livraison des logements, prévue en décembre 2021, permettra de généraliser la pratique de l’impression 3D béton dans la construction de logements sociaux. « En posant les bases d’un nouveau modèle économique pour la construction de logement social en France, Plurial Novilia fait la démonstration que c’est par les acteurs de terrain que viennent les solutions », conclut Bruno Arcadipane, président d’Action Logement.

Virginie Kroun

Photo de une : Coste Architectures