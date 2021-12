La Capeb et le groupe ATF accompagnent la digitalisation du BTP

Mercredi 1er décembre, la Capeb signait un accord de partenariat avec le groupe ATF, entreprise de reconditionnement et commercialisation de matériel informatique. Le but ? Encourager la transition numérique du BTP.

Ce mercredi 1er décembre, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) et le groupe ATF, société spécialisée dans le reconditionnement et la commercialisation de matériels informatiques professionnels, signaient un partenariat, via leurs filiales respectives, Béranger Développement et Digitalea.



L’accord consiste à fournir davantage de produits et matériels informatiques d'occasion reconditionnés aux adhérents de la Capeb, via une plateforme dédiée. Géré par le groupe ATF, le site Internet proposera des tarifs sur différentes gammes, dont la Capeb devra informer son réseau. La confédération mettra en avant l’interface via sa rubrique partenaire du réseau Capeb.



Une initiative qui tend à faciliter la transition numérique du secteur du BTP, qui est « un véritable enjeu, notamment pour les entreprises artisanales du BTP qui éprouvent parfois des difficultés pour acquérir les outils adéquats », commente Jean-Christophe Repon, président de la Capeb.



Sylvain Couthier, président du Groupe ATF, se réjouit de « transformer le secteur grâce à une démarche vertueuse au niveau environnemental et social. En effet, les équipes qui reconditionnent le matériel informatique sont pour 40 % des personnes en situation de handicap. Ce partenariat permet ainsi de créer et de pérenniser des emplois solidaires et contribue à la professionnalisation des équipes », ajoute-t-il.

Virginie Kroun

Photo de Une : Capeb