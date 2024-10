Dans sa conjoncture du 3ème trimestre 2024, la CAPEB annonce une activité en berne, et plus précisément -5 % en glissement annuel. Divers facteurs jouent dans ces résultats, dont la crise du neuf. Sans compter le retrait de l’entretien-amélioration, entre des tensions toujours prégnantes dans le logement ancien et les arbitrages budgétaires du gouvernement, pouvant bloquer la rénovation énergétique.

En début d’année, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) prédisait un recul de 2 % pour l’activité de l’ensemble de ses adhérents en 2024. Des projections peu optimistes et qui se confirment, voire s’accentuent, quand on contemple le bilan du 3ème trimestre. Sur cette période, l’activité des artisans du bâtiment affiche -5 % en glissement annuel.

« Ce ralentissement n’est pas uniformément réparti sur le territoire », note la confédération. La région PACA-Corse s’en sort mieux (-3,5 %), par rapport au Centre-Val de Loire (-6 %) ou à l’Île-de-France (-7 %).

Carte sur l'activité des artisans du bâtiment au T3 2024 - Source : CAPEB/Xerfi

Si l’on se penche par corps de métiers, le décrochage s’approfondit côté aménagement-décoration-plâterie (-3,5 %), électricité (-4,5 %) maçonnerie (-6 %), « sans rupture de tendance ». Seul le secteur couverture-plomberie-chauffage tombe nettement, avec une croissance passant de -2 % au T2 2024 sur un an à -5 % au T3 2024.

Une dégradation des affaires tirée par la construction neuve

« Les difficultés de la construction neuve se confirment encore ce trimestre avec une nouvelle intensification de la baisse de l’activité en glissement annuel », commente la confédération dans sa note de conjoncture.

En témoignent les permis de construire et mises en chantiers sur 12 mois à fin août 2024, déclinant respectivement de 9,5 % et 19,9 %. Les logements individuels purs jouent beaucoup sur cette tendance baissière, avec -23,6 % pour les autorisations et -33,4 % pour les mises en chantier.

Le repli se poursuit pour l’entretien-amélioration

Côté entretien-amélioration, le baisse d’activité ne se creuse pas au T3 2024, mais reste à -1 %, comme au trimestre précédent. Les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements pèsent malheureusement dans la balance (-0,5 %).

Le segment est en effet frappé par la morosité économique. En premier lieu, la plongée des ventes de logements anciens entre juillet 2023 et juillet 2024 (-20 %). Certes, la désinflation progressive en septembre a été amorcée, à travers une hausse modérée de 1 % de l’indice des prix à la consommation. À noter aussi la baisse des taux directeurs par la Banque Centrale Européenne de juin à septembre. Ces facteurs n’ont cependant pas encore inversé la dynamique sur ces transactions, pourtant « génératrices de travaux de remise aux normes », souligne la CAPEB.

Que dire également du projet de loi de finances 2025 (PLF 2025) ? Le texte prévoit un rabotage de l'aide MaPrimeRénov’, la hausse de 5,5 % à 20 % de la TVA sur les chaudières à gaz, tout en instaurant « la diminution de l’accompagnement des entreprises formatrices d’apprentis, la hausse de leurs charges, etc. », déplore Jean-Christophe Repon.

Le président de la CAPEB s’interroge « sur la manière dont le Gouvernement souhaite résoudre les difficultés économiques du secteur et répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux ».

Les entreprises à la limite de leur capacité de résilience

Le bilan du T3 2024 montre des artisans du bâtiment « de plus en plus fragilisés par une situation économique défavorable et dont il faut absolument éviter l’aggravation ». Leurs carnets de commandes en moyenne perdent 6 jours de moins, atterrissant à 71 jours de travail à venir.

Sans surprise, le solde d’opinion est davantage pessimiste en construction neuve (-25 points) qu’en entretien-amélioration (-10 points). Au total, le solde sur la trésorerie dégringole de 22 points, après une baisse d’entre 10 et 15 points depuis début 2022.

Dans le détail, 28 % des entreprises signalent une détérioration de leur trésorerie au 3ème trimestre 2024. 24 % déclarent des besoins de trésorerie (contre 19 % au T3 2023), pour un montant moyen de 29 000 €, constant depuis début 2024. La baisse d’activité et l’allongement des délais de paiement de leurs clients expliquent en grande partie ces besoins.

La conjoncture des artisans du bâtiment impacte également le recrutement. L’emploi salarié dans les entreprises de moins de 20 salariés affiche -3,1 % en glissement annuel au 3ème trimestre.

Tableau sur les intentions d'embauche dans l'artisanat du bâtiment - Source : CAPEB/Xerfi

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock