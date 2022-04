Le groupe Sogelink rachète deux entreprises

Acteur majeur des solutions logicielles pour les professionnels du BTP, Sogelink annonce l’acquisition du groupe néerlandais Locatiqs et de l’entreprise norvégienne Focus Software. Deux transactions majeures qui accélèrent le déploiement de la stratégie du groupe, qui ambitionne de devenir « le nouveau leader européen de la Construction Tech ».

Le groupe lyonnais Sogelink nourrit l'ambition de s’imposer comme le leader européen du marché de la Construction Tech. En acquérant deux entreprises basées aux Pays-Bas et en Norvège, le spécialiste des solutions logicielles pour les acteurs de la construction concrétise sa présence à l’échelle internationale.

S'imposer comme un champion européen de la Construction Tech

Keensight Capital, actionnaire majoritaire de Sogelink, collabore depuis 2017 avec Main Capital Partners, actionnaire majoritaire de Locatiqs, pour concrétiser un rapprochement entre les deux groupes. Pour Sogelink, l’acquisition de cette entreprise basée aux Pays-Bas pourrait lui permettre la création d'un « champion européen » de la Construction Tech « le plus innovant de sa catégorie ». L’objectif ? Proposer aux clients de Locatiqs une offre de solutions à forte valeur ajoutée, pour les accompagner de la conception d'un projet jusqu'à la modélisation et l'utilisation.

« Avec Locatiqs, nous partageons la même passion et un ADN commun. Ensemble, nous allons renforcer notre présence auprès de nos principaux clients et créer de nouvelles opportunités de croissance », commente Fatima Berral, présidente de Sogelink.

L'entreprise néerlandaise Locatiqs s'est imposée sur son marché comme le premier éditeur de solutions logicielles spécialisé dans les domaines des Systèmes d'Information Géographique (SIG) et des applications terrains experts. Une croissance qui lui a permis de multiplier par six son chiffre d’affaires, et d'élargir sa base de clients au Benelux, en Allemagne, en Suisse, et au Royaume-Uni.

« Nous avons trouvé en Sogelink un partenaire idéal pour mettre en commun notre expertise et capitaliser sur notre potentiel de croissance. Nos clients vont bénéficier d'une offre enrichie grâce à un ensemble de solutions extrêmement complémentaires, couvrant toute la chaîne de valeur de la construction, mais aussi grâce à un développement technologique continu », déclarent Matty van Leeuwen et Edwin van Rooijen, dirigeants de Locatiqs.

Simultanément à l'acquisition du groupe Locatiqs, Sogelink a réalisé une deuxième transaction majeure en Europe avec Focus Software. En tant qu'actionnaire majoritaire de Sogelink, Keensight Capital a accompagné les équipes de direction des deux sociétés pour rendre cette acquisition possible. Dans le cadre de ce rapprochement, les co-fondateurs de Focus ont décidé de réinvestir dans le groupe Sogelink.

Éditeur de logiciels, spécialisé dans le domaine du BIM depuis plus de 25 ans, l’entreprise norvégienne rejoint ainsi Sogelink, permettant à cette dernière d'augmenter son chiffre d’affaires à l’international, et de compléter son offre notamment sur les phases d'études et de planification des projets.

Pål Eskerud, président de Focus Software déclare : « Nous sommes impatients de travailler ensemble et de partager nos connaissances pour façonner davantage l'avenir des technologies de la construction ». « Nous sommes très fiers d'avoir contribué à ce rapprochement et sommes convaincus que Sogelink est sur les bons rails pour s'imposer comme un véritable leader international sur le marché de la Construction Tech », conclut de son côté Arjan Hannink.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobe Stock