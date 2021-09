Sogelink lance un module élargi à tous les diagnostics immobiliers

Éditeur de logiciels spécialisés dans le bâtiment, Sogelink-Geodesial Group sera présent au Salon des Professionnels de l’Amiante à Paris, les 7 et 8 septembre 2021. L’occasion de présenter en avant-première un nouveau module dédié aux diagnostics immobiliers, qui complètera la solution Amiante360, créée il y a près de six ans.

Sortie fin 2015, la solution Amiante360 accompagnait au départ dans la constitution et l’actualisation du Dossier Technique Amiante (DTA). Au fil des années, la plateforme a enrichi ses fonctionnalités, allant de la protection des salariés intervenant sur les chantiers en 2017. Sogelink va aujourd'hui plus loin, en lançant un nouveau module comprenant tous les autres diagnostics immobiliers.

« Nous sommes très heureux de pouvoir proposer à nos clients une offre complète pour la gestion et le suivi des diagnostics immobiliers. Les évolutions règlementaires dans ce domaine ainsi que le succès de notre solution Amiante360 nous ont conforté dans ce choix et les premiers clients à qui nous avons présenté ce nouveau module nous ont donné́ raison. Faciliter le quotidien de nos utilisateurs en simplifiant des démarches règlementaires fastidieuses et complexes fait partie intégrante de notre ADN », explique Fatima Berral, CEO de Sogelink-Geodesial Group.

S’adapter aux récentes réglementations

Entre le bruit pour zones aériennes en 2020 et le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) en 2021, les règlementations actuelles continuent de renforcer les exigences autour du bâtiment en termes de consommations énergétiques, d’environnement et de santé. Des thèmes qui s’entremêlent et concernent tout type de bâti. En effet, gestionnaires et propriétaires de logements, d’établissements recevant du public (ERP) et immeubles tertiaires, doivent vérifier la salubrité et les performances de leurs biens. Les ERP sont particulièrement concernés, car soumis à des contrôles périodiques, faisant appel un suivi informatisé portant par exemple sur les installations incendies, le radon dans certaines géographiques, ou encore la qualité de l’air intérieur.

Sur ce dernier point, l’amiante est un bon exemple, d’autant que selon un article de RTBF, la Commission européenne, doit proposer en 2022 un renforcement des normes liées à l’exposition des travailleurs à l’amiante. Toutefois, cette mesure s’accompagne d’autres priorités comme l’identification de la présence de plomb, les passoires énergétiques, et autres défauts du bâti.

D’où le choix de Sogelink-Geodesial Group d’ajouter un nouveau module à Amiante360, qui permettra au professionnel un suivi du Dossier de Diagnostics Techniques (DDT). Il comprendra aussi ceux électriques, gaz, CREP (plomb), risques, nuisances sonores aériennes, à travers différentes tâches (génération du document en quelques clics, pilotage des dates de validations, informations clés...).

Fruit d’un travail effectué pendant plusieurs mois par une dizaine de personnes, ce nouvel outil sera présenté au Salon des Professionnels de l’Amiante à Paris, les 7 et 8 septembre 2021, à travers des démonstrations.

Virginie Kroun

Photo de une : Adobe Stock