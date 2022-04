L'application showPOINT permet de visualiser des PAC en réalité augmentée

La réalité augmentée est souvent appréciée par l’installateur pour projeter et dimensionner correctement une pompe à chaleur. C’est à partir de ce constat que la nouvelle application showPOINT a été développée par le groupe Vaillant.

Par le lancement de sa nouvelle application showPOINT, le groupe Vaillant propose désormais à son client une visualisation réaliste « comme si la PAC était déjà installée », souligne le groupe dans un communiqué.

Gratuit et disponible sur l’App Store et Google Play, l'outil aide les particuliers, via la réalité augmentée, à visualiser de manière interactive l’intégration de pompes à chaleur des gammes aérothermiques (aroTHERM plus, aroTHERM Split et aroTHERM) et géothermiques (flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive), moyenne ou haute température, proposées par Vaillant. Concrètement, showPOINT projette les unités intérieures et extérieures des pompes à chaleur Vaillant en trois dimensions.

Une fonctionnalité pratique pour les installateurs partenaires du groupe, souhaitant aiguiller précisément le choix d’emplacement et de dimensionnement de la PAC de leur client. Le professionnel peut également s’appuyer sur des vidéos explicatives mises à disposition, qui décrivent entre autres la technologie des PAC et leurs usages possibles.

Par ailleurs, showPOINT présente des chantiers de référence, afin de montrer des installations réelles de pompes à chaleur, déjà utilisées dans des logements.

Marie Gérald

Photo de Une : © Vaillant