Alors que le bâtiment est un secteur souvent pointé du doigt pour son retard en matière de digitalisation, le programme « Batigital » retenu et financé par France Relance, France Num et BpiFrance, propose à des TPE et PME du bâtiment des formations gratuites pour améliorer leur visibilité en ligne et accroître leur business.

Dans le cadre du plan France Relance, neuf programmes ont été sélectionnés le 30 mars dernier par l'Etat, France Num et BpiFrance pour leur capacité à proposer des formations à la transition digitale à des petites et moyennes entreprises (PME). Parmi ces programmes, « Batigital » est le seul à couvrir spécifiquement le secteur du bâtiment. Ce projet est porté par quatre experts de la formation, de l'animation et du digital : l'agence Jour de Marché, spécialisée dans la digitalisation des réseaux de distribution du BTP, l'agence Première rue, experte des réseaux, Agoriaos consulting, expert en transformation digitale, et Eldo Travo, fournisseur de solutions locales d'e-réputation. L'objectif du programme Batigital ? Former gratuitement plus de 1 500 petites et moyennes entreprises d'ici fin 2022, pour les accompagner dans leur transition digitale. « Nos années d’expérience au contact de cette cible et notre parfaite connaissance de leurs difficultés à concilier le temps consacré aux chantiers avec celui de se former, nous ont convaincus de la nécessité de proposer des formations concrètes et adaptées pour leur offrir le meilleur... sans qu’ils aient à débourser un euro », résume Jean-François Treil, porteur du projet et directeur de l'agence Jour de Marché. Des formations à la présence en ligne Ces formations porteront notamment sur la présence de l'entreprise dans les moteurs de recherche, le référencement, le pilotage de l'e-réputation, l'animation des réseaux sociaux, ou l'envoi de campagnes d'e-mailing. Chaque formation se déroulera en quatre phases : une sensibilisation à la transformation numérique, des travaux pratiques, une validation des acquis, et un support hot-line pendant trois mois. Les TPE et PME intéressées pourront s'inscrire à deux sessions de formation dispensées en distanciel et/ou présentiel. Afin de massifier l'engouement pour ce projet, Batigital mise également sur des partenariats avec des industriels et distributeurs, qui pourront proposer des formations à leurs clients artisans. Claire Lemonnier Photo de une : Batigital

