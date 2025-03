Boostez vos compétences avec la Aalberts Academy !

Professionnels du CVC, gagnez en compétences avec nos formations de l'Academy Aalberts hfc ! Aalberts hfc marques flamco et comap vous propose des formations pour tout savoir sur l'ensemble de nos solutions du générateur à l'emetteur. Au programme : gérer les problématiques d'air et de boues, maitriser l'équilibrage, le contrôle des émetteurs et bien plus encore.

Deux possibilités pour vous former : en ligne, chaque dernier jeudi du mois.

en présentiel, dans notre centre de compétence d'Abbeville en baie de somme, avec 10 dates sur l'année. Découvrez le programme des formations 2025 ici et inscrivez-vous pour gagner en compétences !

Avez-vous des sujets spécifiques sur lesquels vous aimeriez être formé ? N'hésitez pas à partager vos idées en commentaire ! Pour en savoir plus exit_to_app