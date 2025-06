Daikin forme les pros aux nouveaux fluides frigorigènes

Lancé en avril 2025, le programme « Stand by Me Certified Partner » vise à transmettre les bonnes pratiques sur l’ensemble du cycle de vie des équipements fonctionnant avec ces nouveaux fluides : installation, maintenance, sécurité, transport, stockage et fin de vie.

Règlementation F-Gas : un cadre plus strict pour accélérer la transition

Le renforcement du règlement F-Gas prévoit l’interdiction progressive des fluides HFC à fort potentiel de réchauffement planétaire (PRP). À partir du 1er janvier 2025, les pompes à chaleur bi-blocs contenant plus de 3 kg de HFC au PRP supérieur à 750, tels que le R-410A ou le R-134a, ne pourront plus être mises sur le marché.

Et dès le 1er janvier 2027, cette interdiction s’étendra aux pompes à chaleur (bi-blocs et monoblocs ≤ 12 kW) utilisant un fluide avec un PRP supérieur à 150. Ces échéances impactent fortement les pratiques des installateurs, distributeurs et acteurs du transport du secteur CVC.

R-290 : un fluide naturel performant mais exigeant

Parmi les alternatives promues par la réglementation, le R-290 (propane) s’impose comme une solution efficace. Ce fluide naturel présente un PRP extrêmement bas (0,02) et offre d’excellentes performances thermodynamiques. Cependant, classé A3 en termes d’inflammabilité, il impose des précautions strictes lors de sa manipulation, son installation, son transport et sa maintenance.

Pour garantir une mise en œuvre en toute sécurité, Daikin propose un parcours de formation structuré en plusieurs modules, associant théorie et pratique.

Le programme « Stand by Me Certified Partner » : un parcours en 4 modules

Le programme comprend quatre modules progressifs, permettant aux professionnels d’acquérir les compétences nécessaires à chaque étape du cycle de vie de la PAC Daikin Altherma 4 H fonctionnant au R-290.

Module L1 (formation gratuite en ligne – 15 à 20 min) : introduction aux précautions de base pour le stockage, le transport et la mise en service. À l’issue de ce module, les installateurs peuvent mettre en service l’équipement.

Module L2A (formation à distance – 30 à 40 min) : formation sur la sécurité lors des opérations de dépannage et de maintenance. Le module comprend des vidéos pédagogiques et un questionnaire.

Modules L2B et L3 (formations pratiques sur site – 2 jours) : sessions organisées dans les centres de formation Daikin à Paris ou Lyon. Les participants interviennent directement sur les groupes Daikin Altherma 4 H. Le module L3 comprend une vérification des outillages conformes à la directive ATEX, nécessaire pour manipuler le propane en toute sécurité.

Une fois ces modules validés, le professionnel obtient la certification officielle « Stand by Me Certified Partner ».

Sécurité et traçabilité : un code d’activation pour chaque installation

Chaque pompe à chaleur Daikin Altherma 4 H devra être enregistrée sur la plateforme « Stand by Me » par le professionnel. Cette étape, accessible après le module L1, permet de générer un code d’activation du système.

Pour toute autre intervention (maintenance, fin de vie, dépannage), les trois autres modules doivent être validés. L’accès au système s’effectue via l’application « e-care », en scannant un QR code et en saisissant un code de déverrouillage. L’outil « e-commissioning » permet ensuite de finaliser l’enregistrement de l’intervention.

Une certification indispensable pour accéder à la garantie 10 ans

Les professionnels certifiés « SBM Certified Partner » peuvent faire bénéficier leurs clients finaux de la garantie commerciale 10 ans pièces sur les pompes à chaleur Daikin Altherma 4 H R-290. Cette garantie offre une tranquillité d’esprit supplémentaire et atteste d’une installation conforme et sécurisée.

Planning et inscription

Le programme de formation « Stand by Me Certified Partner » est ouvert depuis avril 2025. Un nombre limité de places est disponible dans les centres techniques de Paris et de Lyon pour les modules pratiques. Cette certification devient un passage obligé pour tout professionnel souhaitant intervenir sur les équipements de nouvelle génération Daikin utilisant le R-290.

