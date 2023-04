Bouygues lance un fonds d'investissement pour les start-up de la construction

Alors que l'investissement dans les start-up a tendance à ralentir sous l'effet de l'inflation et de la hausse des taux notamment, le groupe Bouygues a pour objectif d'être un acteur de la transformation des métiers grâce à l'intégration de nouvelles technologies et de nouveaux modèles économiques.

80 millions d'euros pour soutenir la décarbonation du secteur

Dans ce contexte, il annonce le lancement d'un fonds d'investissement : ISAI Build Venture, destiné à soutenir les start-up de la construction et de l'immobilier, investies dans la transformation numérique et la décarbonation du secteur. Ce fonds vise également à favoriser l'émergence des meilleures solutions pour réduire l'impact environnemental de la construction et ses émissions de CO2.

Les innovations technologiques permettent une réduction des émissions de CO2, notamment dans le secteur de la décarbonation du béton et dans le domaine énergétique, mais sont très souvent portées par des start-up qui ont du mal à se développer par manque de capitaux.

Face aux difficultés du secteur cimentier à se décarboner rapidement, l'Association mondiale du ciment et du béton (GCCA) avait notamment lancé un appel auprès des start-up du monde entier pour aider le béton à réduire ses émissions, dans l'espoir d'arriver à un béton « net zéro » en 2050 afin d'honorer les engagements pris après l'Accord de Paris sur le climat (COP21).

C'est pourquoi, le groupe Bouygues vise « un portefeuille de 15 à 20 startups à horizon cinq ans », en ciblant en priorité l'Europe et les États-Unis.

Avec ce fonds, doté de 80 millions d'euros, Bouygues contribue ainsi à l'effort pour réduire les émissions de CO2 dans le secteur de la construction et de l'immobilier.

Le fonds est géré par ISAI Gestion, un pionnier de l'investissement dans la French tech, co-fondé en 2009 par des entrepreneurs comme Pierre Kosciusko-Morizet, Geoffroy Roux de Bézieux et Stéphane Treppoz. Les start-up qui seront soutenues par ce fonds bénéficieront de l'expertise de professionnels aguerris en la matière.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : ©Adobe Stock