Assurance habitation : ce que doivent savoir les pros du BTP

Entre réglementation, risques de chantier et responsabilités multiples, les professionnels du bâtiment ont tout intérêt à comprendre les enjeux de l’assurance habitation, notamment dans le cadre de travaux de rénovation ou de construction.

Pourquoi l’assurance habitation concerne aussi les professionnels du BTP

Souvent perçue comme une problématique strictement liée aux particuliers, l’assurance habitation joue pourtant un rôle central pour les artisans, entreprises de construction et maîtres d’œuvre. En effet, dès lors qu’un chantier impacte un logement (extension, rénovation, ravalement…), des risques pèsent non seulement sur le client, mais aussi sur l’intervenant.

En cas de dégât des eaux, incendie, effondrement ou sinistre lié aux travaux, l’assurance habitation du propriétaire peut être sollicitée - mais cela ne dégage pas les pros de leur propre responsabilité. D'où l'importance de bien cerner les obligations et les couvertures croisées.

Quels risques pour les artisans et entreprises intervenant chez les particuliers ?

Un carreleur qui perce une canalisation, un couvreur qui cause une infiltration, un électricien qui provoque un court-circuit… Les exemples sont nombreux. Si l’assurance du client intervient dans un premier temps, la responsabilité civile professionnelle ou décennale du professionnel pourra être engagée ensuite.

À noter : en cas de défaut d’assurance habitation du client, le professionnel peut se retrouver seul face à des dommages… et à la facture.

Assurance habitation et travaux : les points à vérifier avant d’intervenir

Avant de démarrer un chantier chez un particulier, il est recommandé aux pros de :

Demander une attestation d’assurance habitation à jour au client.

Vérifier si les travaux envisagés sont bien couverts (agrandissement, surélévation…).

Informer l’assureur du client en cas de chantier lourd ou structurel.

Mettre à jour leur propre assurance RC Pro et décennale selon la nature des travaux.

Cela permet d’éviter les litiges en cas de sinistre, notamment lorsque les responsabilités sont partagées.

Et en cas de logement vide ou en construction ?

Sur les chantiers de construction neuve ou de rénovation lourde, le bâtiment peut être non habité, donc non assuré via une assurance habitation classique. Dans ce cas, il est fortement recommandé au maître d’ouvrage de souscrire une assurance « propriétaire non occupant » (PNO), voire une assurance dommages-ouvrage pour anticiper les réparations en cas de malfaçons.

Le professionnel, quant à lui, doit veiller à respecter les normes (RE2020, sécurité incendie, etc.) et conserver tous les justificatifs nécessaires à sa couverture décennale.

L'assurance habitation dans le neuf : un relais après réception

À l’issue d’un chantier, lorsque le logement est livré, c’est l’assurance habitation du propriétaire qui prend le relais. Elle couvre :

Les dégâts des eaux ou incendies domestiques.

Les dommages causés aux tiers (voisins, passants…).

Les biens mobiliers et les équipements fixes (chauffage, électroménager…).

Les professionnels du BTP ont donc tout intérêt à sensibiliser leurs clients à cette souscription finale, condition indispensable pour sécuriser l’occupation du logement.

Un enjeu de responsabilité et de prévention

En tant que pro, ton rôle ne s’arrête pas à la livraison. L’assurance habitation est un filet de sécurité pour ton client, mais aussi une protection indirecte pour toi. Elle évite que le particulier se retourne systématiquement contre toi pour tout sinistre futur.

Astuce pro : lors de la remise des clés ou d’un PV de fin de chantier, rappelle à ton client de souscrire immédiatement une assurance habitation adaptée. Cela évite bien des ennuis en cas de sinistre post-travaux.