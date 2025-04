L’OPPBTP dévoile les résultats d’une étude dédiée aux conditions de travail des plaquistes. Cette analyse approfondie met en lumière les contraintes physiques et les risques rencontrés par les professionnels et propose des solutions concrètes en vue d’améliorer leurs conditions de travail tout au long de leur carrière.

Le métier de plaquiste, comme beaucoup de métiers du BTP, n’est pas de tout repos. Le secteur est en proie à de nombreuses évolutions qui peuvent mettre à mal le physique des compagnons.

Pour mettre en exergue les contraintes physiques et les risques qui planent sur les professionnels, l’OPPBTP, en partenariat avec les Métiers du plâtre et de l’isolation de la CAPEB et l’IRIS-ST, dévoile les résultats d’une étude dédiée aux conditions de travail des plaquistes. Ce document de 76 pages propose également des solutions concrètes en vue d’améliorer leurs conditions de travail tout au long de leur carrière.

Au plus près du terrain

L’étude s’appuie sur des observations menées sur la mise en œuvre de plaques de plâtre lors de chantiers de rénovation, et s'intéresse particulièrement aux travaux de pose de plafonds droits ou rampants.

Au cours de la première phase de l’étude, trois chantiers de rénovation représentatifs ont été observés afin d’analyser les contraintes et les risques liés à la mise en œuvre de plaques de plâtre. Ces observations ont notamment mis en évidence une forte sollicitation physique liée à la manutention de charges lourdes (plus de 25 kg), à des postures contraignantes (bras levés, flexions du tronc, travail accroupi) et de nombreuses montées/descentes d’escabeau (jusqu’à 50 montées et descentes par heure en pose de plafond).

Le besoin d’équipements plus adaptés a également été mis en avant. Les solutions existantes (lèves-plaques, chariots, cales-plaques) ne parvenant pas à répondre pleinement aux exigences du terrain.

En parallèle de ces observations, un recensement des équipements de travail utilisés pour réduire les contraintes physiques à toutes les étapes du chantier, et prévenir les chutes de hauteur, a été mené.

Quatre axes d’amélioration se dégagent

L’analyse croisée de ces constats a mis en exergue quatre principaux axes d’amélioration. Il est question dans un premier temps d’une meilleure assistance de l’approvisionnement des postes de travail avec équipements adaptés à l’état des sols, permettant le transport de plusieurs plaques, le transport de plaques en position verticale, via des cheminements horizontaux et verticaux.

Il est également primordial d’opter pour une meilleure assistance des manutentions en phase de préparation et de pose avec des équipements permettant de faciliter les tâches réalisées depuis la reprise de la plaque sur le stock, jusqu’à son positionnement.

Une attention particulière doit aussi être portée aux matériels de travail en hauteur ou permettant de travailler depuis le sol, de nature à diminuer les contraintes physiques actuelles liées aux montées/descentes, aux postures bras au-dessus des épaules et aux situations particulières de travaux dans les escaliers.

Enfin, les matériaux avec des améliorations au niveau des conditionnements doivent être privilégiés, notamment pour faciliter les approvisionnements. Important également d’opter pour des produits plus légers et moins encombrants, donc plus faciles à manutentionner.

Les équipements au service de la sécurité des compagnons

La seconde phase de l’étude s’est plus particulièrement orientée sur le travail en hauteur et les équipements. Des enquêtes et entretiens menés auprès des entreprises ont permis de recenser les pratiques en matière d’utilisation de matériels de type rallonges sur visseuse ou lève-plaques, ainsi que de produits innovants comme des plaques allégées.

Cela a conduit à l’élaboration d’un cahier des charges de lève-plaque répondant aux besoins des plaquistes et à des expérimentations sur chantiers de deux modèles de lève-plaques. Ces tests ont fait l’objet de retours d’expérience auprès des fabricants concernés.

De nouvelles pistes pour l’amélioration des conditions de travail

Tout ce travail mené a permis d’identifier les points forts et les limites des matériels testés ainsi que les pistes d’amélioration. De nouvelles perspectives sont aujourd’hui envisagées pour favoriser l’adoption de solutions innovantes et sécuriser davantage les interventions des plaquistes.

Aussi, la promotion d’équipements tels que les rallonges sur visseuse et les lève-plaques, qui permettent de travailler depuis le sol et de limiter les efforts physiques, lors des opérations en plafonds droits, apparaît importante. Les fabricants des lèves-plaques testés ont pris en compte les retours des entreprises afin d’améliorer leurs produits et envisagé des modifications à leurs matériels, réalisées ou en cours de développement pour les prochaines années.

Pour ce qui est des matériaux, il est essentiel, selon l’OPPBTP, de mieux faire connaître les nouvelles plaques allégées et d’encourager une évolution du conditionnement des plaques de plâtre en collaboration avec les fabricants.

Enfin, l’optimisation de l’approvisionnement des postes de travail, enjeu commun aux métiers du second œuvre, fait l’objet d’une démarche collective initiée.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock