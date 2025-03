L'OPPBTP lance un site dédié à la coordination SPS sur les chantiers

Afin de simplifier le travail des Coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé (SPS), l'OPPBTP met à leur disposition un site dédié avec des ressources pratiques, juridiques et mises à jour.

L'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) annonce la mise en ligne d'un nouvel espace numérique dédié aux coordonnateurs Sécurité et Protection de la Santé et aux acteurs impliqués dans la sécurité sur les chantiers.

Accessible à l'adresse csps.preventionbtp.fr, ce site a pour objectif de centraliser les ressources essentielles et de simplifier l'accès aux outils pratiques. Il a été conçu pour fournir une information fiable, accessible et adaptée aux réalités du terrain.

Des ressources pratiques

Sur cette plateforme, les professionnels trouveront notamment les actualités de la CSPS, ainsi que des outils et documents élaborés par l'OPPBTP et ses partenaires. Par ailleurs, ils pourront découvrir une rubrique questions-réponses pour mieux comprendre les enjeux de la coordination SPS.

Elle contient également des ressources juridiques, incluant un outil dédié au droit de la prévention. Un espace sera prochainement disponible pour les membres des Clubs CSPS, avec les contacts régionaux et les documents des réunions.

« Ce site s'inscrit dans la volonté de l'OPPBTP d'accompagner les coordonnateurs SPS dans leur quotidien et de renforcer la diffusion des bonnes pratiques de prévention sur les chantiers », souligne Frédéric Fize, Responsable du domaine CSPS à l'OPPBTP.

Imposée par le Code du travail dès lors que plusieurs entreprises interviennent simultanément sur un chantier, cette coordination permet de sécuriser les opérations, de limiter les accidents du travail et d'améliorer les conditions de travail des professionnels du BTP.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock