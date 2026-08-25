Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Tornade dans l'Aude : environ 300 habitations touchées

Prévention
Publié le 25 août 2026 à 9h50, mis à jour le 25 août 2026 à 11h37, par Raphaël Barrou
Une tornade a frappé Pomas, dans l'Aude, le 24 août. Environ 300 habitations ont été touchées et 39 personnes blessées selon les premiers bilans.
Image d'illustration - ©Adobe Stock - Batiweb
Image d'illustration - ©Adobe Stock

Près d'un an après de violents incendies, le département de l'Aude a cette fois subi une tornade. Mardi 25 août au matin, le village de Pomas, au sud de Carcassonne, se réveille avec de nombreux stigmates de l'impressionnant tourbillon qui s'est abattu la veille sur les habitations. Selon les derniers bilans établis par les pompiers, 39 blessés ont été recensés dont deux en urgence absolue. 

L'Aude était placée en vigilance orange orage

 

Selon la préfecture, les sinistrés ont pu passer la nuit dans la salle polyvalente du village qui compte un peu plus de 1 000 habitants. Environ 300 habitations auraient été touchées par la catastrophe qui a détruit des toitures en arrachant des tuiles, des cheminées, ou fait s'effondrer des murs, selon les témoignages recueillis par nos confrères d'ICI Occitanie. 

« Un audit des bâtiments se poursuit afin de vérifier les fragilités structurelles et d’évaluer les risques d’effondrement. Des opérations de bâchage des habitations endommagées vont débuter », précise par ailleurs la préfecture. « Parallèlement, les militaires de la gendarmerie continuent d’assurer la sécurisation de la zone et de ses abords. »

Une vingtaine de départements avaient été placés en vigilance orange pour orages par Météo France le 24 août. Ainsi, des scènes similaires sont rapportées par le média Info Occitanie dans l'Hérault à Béziers et Servian. 

Un phénomène inédit dans l'Aude ?

 

Sur les réseaux sociaux, plusieurs appels à la générosité ont déjà émergé pour aider des familles à reconstruire leur maison. Comme pour les incendies dans la commune du Porge (Gironde) en juillet, il faudra attendre de savoir ce qui est pris en charge par les assurances. 

Selon le recensement effectué par Keraunos, un bureau d’études spécialisé dans la prévision et la gestion des risques liés aux phénomènes orageux, entre 40 et 50 tornades se forment chaque année en France. Pour cette même source, il s'agirait de la 17ème tornade connue par le département depuis 1776, la plus importante en 1887 avait entraîné la mort de huit personnes. 

Pour la plupart, il s'agissait de phénomènes classés EF0 ou EF1 sur l'échelle de Fujita (mesure qui va jusqu'à 5). Cette fois-ci, les météorologues estiment que l'intensité de la tornade se situait entre EF2 et EF3, ce qui en ferait l'une des six tornades les plus violentes des 250 dernières années dans le département occitan. 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.