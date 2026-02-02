Podcast
Une mini-tornade ravage 300 maisons à Mios (Gironde)

Publié le 02 février 2026, mis à jour le 02 février 2026 à 17h11, par Virginie Kroun

Durant le dernier week-end du janvier, 300 maisons ont été frappées par une mini-tornade à Mios, du côté de Bordeaux. D’après un expert de Météo France, il s’agissait d’un phénomène tourbillonnaire, « impossible à prévoir ».
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Trois quartiers de Mios, commune du côté de Bordeaux, ont été frappés par une mini-tornade le 31 janvier, à la mi-journée.

« Une cellule orageuse a traversé le bassin d'Arcachon et s'est dirigée vers le sud-est du département, passant au-dessus de Mios », précise Philippe Caron, prévisionniste chez Météo France, auprès de nos confrères de l’AFP

Pas de blessés, mais 300 maisons endommagées, entretoitures arrachées et murs effondrés

Un phénomène « impossible à prévoir » 

 

Environ cent pompiers ont été mobilisés sur place. Les départements de Landes et Pyrénées-Atlantiques ont été placées en vigilance orange « pluie-inondation » durant la journée. Les deux territoires ont rebasculé en vigilance jaune depuis. 

« Au sein de cet orage, on a eu des vents très localisés et très forts. On suspecte que ce soit d'un phénomène tourbillonnaire, de type mini-tornade, impossible à prévoir », ajoute M. Caron. 

La mini-tornade intervient quelques semaines après la tempête Goretti, qui a soufflé très fort dans le nord et l’ouest de la France. D’après un article de l’Argus de l’Assurance, 20 000 dossiers sinistres liés à la tempête ont été recensés par la Macif à la mi-janvier. Pareil pour GMF, Maaf et MMA – marques du groupes Covéa –, avec 20 700 dossiers. La Maif dénombre quant à elle 8 500 dossiers, pour 10 millions d’euros d’indemnisations estimées. 

Par Virginie Kroun (avec AFP)

