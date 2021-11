100% hygiène, propreté et performance avec les chasses directes sans contact !

Le PRESTO 7100 XL N est un robinet de chasse directe encastré à double déclenchement : soit mécanique, à l’aide du bouton-poussoir, soit électronique grâce à la cellule infra-rouge. Il est conçu et testé pour les usages intensifs et concilie à la fois hygiène et esthétisme. Au demeurant, la détection électronique de cette chasse directe possède une fonction double volume.

Dans les sanitaires publics, les utilisateurs doivent avoir le sentiment de provoquer le déclenchement de la chasse. La mise à disposition d’une commande manuelle permet de rassurer l’utilisateur qui préfère actionner lui-même la chasse d’eau et quitter les lieux en ayant pu vérifier la propreté de la cuvette.



La cellule infra-rouge assure un déclenchement automatique de la chasse après chaque utilisation garantissant une hygiène optimale aux utilisateurs suivants. C’est également un réel confort pour les usagers qui appliquent un sans contact. D’autre part, la durée de présence usager définira le volume d’eau délivré par la détection électronique.



Pour le gestionnaire, c’est une double assurance de maintenir la propreté des sanitaires : en effet, si la commande manuelle n’est pas utilisée, la chasse électronique prendra le relai et se déclenchera lors du départ de la personne.



La particularité associée aux chasses directes est qu’elles sont raccordées directement sur le réseau d’eau. Grâce à ce raccordement direct et à l’utilisation de la pression, elles garantissent une hygiène optimale et la cuvette est propre en une seule chasse.



À la différence des chasses à réservoirs, il n’y a pas de réserve d’eau, ce qui limite le développement des bactéries dû à la stagnation de l’eau. De plus, les risques de fuites sont quasi-nuls, la chasse directe compte très peu de pièces mécaniques en contact avec l’eau, diminuant ainsi les risques d’entartage des pièces et leur casse, ainsi qu’une maintenance trop élevée suite à des utilisations répétitives.



Les chasses directes sont réutilisables immédiatement, il n’y a pas de temps de remplissage. Les toilettes sont toujours disponibles mêmes pendant les périodes de forte fréquentation.



Cette chasse directe électronique est recommandée pour les lieux suivants : Bureaux

Centres Commerciaux

Bâtiments culturels

Cafés/Hôtels/ Restaurants

Aires d’autoroutes

Aéroports Pour en savoir plus exit_to_app